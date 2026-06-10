Rēķini, kā gribi, bet globāli sportā nav lielāka notikuma par Pasaules kausa (PK) finālturnīru futbolā. Starptautiskā futbola federācija (FIFA), dzenoties pēc dolāru miljoniem, pirms kāda laika nobrieda eksperimentam, kurā uz lielākās futbola skatuves kāps teju ceturtā daļa no futbola nācijām.
FIFA rangā ir 211 valstis un teritorijas, bet PK, kuru pirmo reizi uzņems trīs valstis – ASV, Kanāda un Meksika –, piedalīsies 48 komandas, kuras savā starpā aizvadīs 104 spēles. Tas ir par 40% vairāk nekā iepriekšējos turnīros ar 32 komandu formātu, kad čempioni tika noskaidroti 64 spēļu turnīrā. Mūs gaida 39 dienu ilgs futbola maratons, kurš turnīra norises ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ eiropiešiem diemžēl pārsvarā notiks diennakts tumšajā laikā. Par laimi, būs arī vairāki izņēmumi, jo dažas spēles sāksies plkst. 19 pēc Latvijas laika, jau krietni vairāk maču plkst. 22, un ko redzēt būs arī agrajiem putniņiem, jo būs spēles, kuru sākums ieplānots sešos un septiņos no rīta pēc mūsu laika. Latvijā PK norisēm varēs sekot līdzi TV6 un "Go3" sporta kanālu tiešraidēs. Atklāšanas spēle rītvakar plkst. 22 – Meksika pret Dienvidāfriku.
Paņemt maksimumu
Dalībnieku vārtu pavēršana plašāk saistīta ar FIFA iespēju nopelnīt, jo vairāk spēļu nozīmē vairāk skatītāju tribīnēs, lielāku TV auditoriju un lielāku reklāmdevēju iesaisti, kam jārezultējas brangākos ienākumos. Rīkotāju mērķis ir pārspēt PK apmeklētības rekordu, kas, ņemot vērā spēļu skaita kraso pieaugumu, šķiet diezgan droši izpildāms uzdevums. Visvairāk apmeklētais turnīrs joprojām ir 1994. gada sacensības, kas arī notika Amerikā, jo togad stadionos pulcējās 3,5 miljoni līdzjutēju. Amerikāņiem ir ietilpīgi stadioni, kuros ikdienā spēlē amerikāņu futbola komandas. Lielākais ir Dalasā ar 94 000 skatītāju vietām, fināls notiks Ņūdžersijā "MetLife" stadionā, kas spēj uzņemt 82 000 viesu, vairāk par 70 000 tūkstošu skatītāju vietu ir arī Atlantā, Kanzassitijā, Hjūstonā un Sanfrancisko, Losandželosā, Filadelfijā, Sietlā, Bostonā un Maiami virs 65 000 ietilpība. Otrs lielākais turnīra stadions ir Mehiko pērle – "Azteca" stadions, kas spēj uzņemt 93 000 viesu, savukārt mazākais ir 45 000 ietilpīgais Toronto "BMO Field" stadions.
Ietilpība tas ir viens, bet pavisam cits stāsts – attālumi starp pilsētām, kas nozīmē daudz lielākus izdevumus līdzjutējiem, kas vēlēsies apmeklēt vairāk par vienu spēli. Lai gan FIFA aprēķinājuši, ka vienas spēles apmeklējums atkarībā no norises vietas ārzemju līdzjutējam varētu izmaksāt no 850 līdz 1500 ASV dolāru, tas nešķiet īsti reāli un vairāk patiesības būs tiem, kas apgalvo, ka jārēķinās ar 2500 līdz pat 5000 dolāru izdevumiem par spēli. Jo summā ietilpst ne tikai spēles biļete, bet arī lidojums, transports uz vietas, dzīvošana un ēšana.
Savu kumosu vēlas paņemt visi, sākot no viesnīcniekiem un krogu īpašniekiem, tāpēc cenas daudzviet uzlēkušas kosmosā.
Malā nepaliek arī paši organizatori, kuri vien pusotru nedēļu pirms turnīra paziņoja, ka stadionos līdzjutējiem būs jāpērk arī ūdens, jo ienest tukšas plastmasas pudeles, kuras pēc tam uzpildīt, par spīti iepriekš solītajam, drošības apsvērumu dēļ tomēr nevarēs. Jau tagad ir skaidrs, ka faniem šis pasākums izmaksās krietni dārgāk nekā pirms četriem gadiem Katarā un par to viņi daļēji var pateikties arī FIFA negausībai.
Karstuma izaicinājums
Kāpēc ūdens ir būtisks PK kontekstā? Tāpēc, ka meteorologi sola lielu karstumu. Pasaules laikapstākļu atribūcijas (WWA), starptautiskas zinātniskas iniciatīvas, kas pēta ekstremālus laikapstākļus, ziņojumā brīdināts, ka gandrīz ceturtā daļa spēļu varētu tikt aizvadītas potenciāli bīstamā karstumā spēlētājiem un līdzjutējiem. Tādas pilsētas kā Maiami, Kanzassitija un Filadelfija ir starp tām, kuras jūnijā un jūlijā ir visvairāk pakļautas augstai temperatūrai un mitrumam. FIFA, domājot par futbolistu veselību, ir ieviesusi divas obligātās dzeršanas pauzes spēles laikā, savukārt skatītājiem veldzēšanās, kā jau minēts, būs par maksu.
Pērn, kad ASV notika Pasaules klubu kauss, liela ietekme bija arī negaisiem, kuru dēļ daudzu maču sākuma laiki tika aizkavēti, bet citas spēles pat arī pārtrauktas, viena otra pat uz divām stundām. ASV drošības protokols paredz, ja zibens izlādes ir astoņu līdz 16 kilometru attālumā no spēles norises vietas, tad tas vairs nav droši.
Tāpat izaicinājums ir arī drošības jautājumi Meksikā, kur ikdiena ir narkokarteļu vardarbība, arī laupīšanas un zādzības. Turnīram arī liels politiskais zemteksts, jo dalībnieku vidū ir Irāna, kam piedevām visas trīs grupas spēles jāaizvada ASV. Amerikāņi arī te bāž savus sprunguļus, paziņojot, ka Irānas futbola federācija nedrīkstot izplatīt biļetes saviem faniem, kā tas ir atļauts citu valstu federācijām (FIFA katrai dalībvalstij piešķir 8% biļešu, ko tās var pārdot saviem līdzjutējiem).
Tāpat lielai daļai Āfrikas un Āzijas valstu pārstāvju problēmas var sagādāt ieceļošana ASV, jo Donalda Trampa administrācijas piekoptā imigrācijas politika un stingrā kontrole negarantē vīzas saņemšanu,
kā tas pirms turnīra notika pat ar PK tiesnesi no Somālijas, kurš netika ielaists valstī.
Ronaldu pret Mesi?
Tiktāl par līdzjutēju izaicinājumiem, bet tālāk par sportisko pusi. Izspēles formāts ir šāds – 48 komandas sadalītas 12 grupās. Par uzvarētu spēli pienākas trīs punkti, neizšķirtu – viens, zaudējuma gadījumā – nulle. Grupu fāze notiks no 11. līdz 27. jūnijam. Pēc priekšsacīkstēm katras grupas divas labākās komandas, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas no visām grupām iekļūs izslēgšanas spēlēs. Pirmo reizi PK vēsturē "play off" sāksies no 1/16 fināla fāzes, bet tālāk, kā ierasts – astotdaļfināli, ceturtdaļfināli, pusfināli un fināls 19. jūlijā.
Totalizatoru kantori savās prognozēs ir konservatīvi, turnīra lielāko favorītu vidū iekļaujot futbola lielvalstis. Visaugstāk tiek vērtētas pašreizējo Eiropas čempionu spāņu izredzes, aiz viņiem turpat ir arī iepriekšējo divu PK finālisti francūži, bet tālāk seko angļi, brazīlieši, portugāļi un 2022. gada PK uzvarētāji argentīnieši, aiz kuriem ierindojas Vācija un Nīderlande. Katrai no šīm komandām ir savi plusi, noteikti arī mīnusi, kā arī spilgti līderi. Divi no viņiem pelnījuši īpašu uzmanību, jo savā sestajā Pasaules kausā un, visticamāk, arī pēdējā, piedalīsies šī gadsimta spilgtākie planētas futbolisti – portugālis Krištianu Ronaldu un argentīnietis Lionels Mesi. Portugālim ir 41 gads, argentīnietim turnīra laikā paliks 39. Abi joprojām zvaigžņu statusā, tomēr beigas arī vairs nav tālu. Papildu pipariņu piemet fakts, ka līdz šim abi PK finālturnīros savā starpā nav spēlējuši, bet šoreiz izslēgšanas spēļu siets paredz, ka Portugāle un Argentīna savā starpā var tikties ceturtdaļfinālā. Tas notiks, ja abas komandas uzvarēs savās grupās un pēc tam pārvarēs pirmās divas izslēgšanas kārtas, kas ir reāls scenārijs. Krištianu un Lionels savā starpā konkurējuši divus gadu desmitus, bet PK kontekstā labāk veicies argentīnietim, kurš pirms četriem gadiem izcīnīja titulu, ir aizvadījis 26 spēles (rekords) un guvis 13 vārtus, kamēr Ronaldu 22 spēlēs izcēlies ar astoņiem precīziem sitieniem un viņam ar Portugāli labākais rezultāts ir ceturtā vieta 2006. gadā.
Tēvi un dēli
Zaļajos laukumos redzēsim divu dažādu paaudžu futbolistus, jo turnīra vecākais spēlētājs pēc gadu starpības pavisam mierīgi varētu būt tēvs jaunākajam šī pasākuma dalībniekam. Proti, Skotijas izlases vārtsargam Kreigam Gordonam čempionāta atklāšanas dienā būs 43 gadi un 162 dienas, savukārt Meksikas izlases pussargam Gilberto Moram tikai 17 gadi un 240 dienas. Interesanti, ka abiem šī būs debija PK finālturnīrā. Kopumā komandu pieteikumos ir septiņi četrdesmitgadnieki, sesto reizi šajā forumā piedalīsies ne tikai Krištianu Ronaldu, bet arī Meksikas izlases vārtsargs Giljermo Očoa, piektais turnīrs būs vācietim Manuelam Noieram un horvātam Lukam Modričam, kuri arī sasnieguši 40 gadu slieksni.
Otrā jeb jaunuļu galā ir 19 spēlētāji, kuri turnīra laikā būs jaunāki par 20 gadiem. Pēc Moras otrs jaunākais ir čehs Hugo Sohureks (18 gadi un četras dienas), trešajā vietā vajadzēja būt tikai nedaudz vecākajam vācietim Lenartam Karlam, taču viņš sagatavošanās laikā guva traumu un turnīrā nepiedalīsies. No jaunuļu saraksta izceļams spāņu talants Lamins Jamals (18 gadi un 333 dienas), kurš pirms diviem gadiem jau spīdēja Eiropas čempionātā. Tiesa, par viņa spēlēšanu traumas dēļ pagaidām vēl nav skaidrības.
Vecuma rādītājos rekordi gan netiks laboti, jo visu laiku vecākais PK dalībnieks joprojām paliks ēģiptiešu vārtsargs Esam El Hadarī, kuram 2018. gadā bija 45 gadi, savukārt jaunākais spēlētājs ir ziemeļīrs Normens Vaitsaids, kurš 1982. gada turnīrā laukumā pret Dienvidslāviju devās, būdams 17 gadus un 41 dienu vecs.
PK dalībnieces
- A grupa
Meksika, Dienvidkoreja, Dienvidāfrika, Čehija
- B grupa
Kanāda, Šveice, Katara, Bosnija un Hercegovina
- C grupa
Brazīlija, Maroka, Skotija, Haiti
- D grupa
ASV, Austrālija, Paragvaja, Turcija
- E grupa
Vācija, Ekvadora, Kotdivuāra, Kirasao
- F grupa
Nīderlande, Japāna, Tunisija, Zviedrija
- G grupa
Beļģija, Irāna, Ēģipte, Jaunzēlande
- H grupa
Spānija, Urugvaja, Saūda Arābija, Kaboverde
- I grupa
Francija, Senegāla, Norvēģija, Irāka
- J grupa
Argentīna, Austrija, Alžīrija, Jordānija
- K grupa
Portugāle, Kolumbija, Uzbekistāna, Kongo Demokrātiskā Republika
- L grupa
Anglija, Horvātija, Gana, Panama
PK tituli
- Brazīlija 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
- Vācija 4 (1954, 1974, 1990, 2014)
- Itālija 4 (1934, 1938, 1982, 2006)
- Argentīna 3 (1978, 1986, 2022)
- Francija 2 (1998, 2018)
- Urugvaja 2 (1930, 1950)
- Anglija 1 (1966)
- Spānija 1 (2010)
Pasaules kausa fakti
- Pieredze – Brazīlijas izlase ir vienīgā, kura piedalījusies pilnīgi visos 23 Pasaules kausa finālturnīros.
- Debitanti – pirmo reizi PK finālturnīrā spēlēs Kaboverde, Uzbekistāna, Jordānija, Kirasao.
- Pundurīši – Kirasao ir visu laiku mazākā valsts, kas izcīnījusi tiesības spēlēt finālturnīrā, jo tur dzīvo vien 156 000 cilvēku.
- Jaunākā komanda – Kotdivuāra, spēlētāju vidējais vecums 25,48 gadi.
- Vecākā komanda – Kolumbija, spēlētāju vidējais vecums 29,98 gadi.
- Leģionāri – Kaboverdes, Kongo Demokrātiskās Republikas, Kotdivuāras, Senegālas, Kurasao un Urugvajas izlasēs iekļauti spēlētāji, kuri ikdienā spēlē ārzemju klubos.
- Sava prece – Kataras un Saūda Arābijas izlasēs 25 no 26 futbolistiem ikdienā spēlē dzimtenē.
- Klubs – Pasaules kausā piedalīsies 19 futbolisti, kuri pārstāv Anglijas futbola klubu Mančestras "City", savukārt no Minhenes "Bayern" būs 18 spēlētāji.
- Stadions – leģendārais Mehiko "Azteca" stadions kļūs par pirmo, kas uzņēmis trīs PK finālturnīru spēles, jo tur notika arī 1970. un 1986. gada turnīru mači.
Balvu fonds
PK dalībnieku starpā tiks sadalīti 727 miljoni ASV dolāru, kas ir par gandrīz 300 miljoniem vairāk nekā pirms četriem gadiem Katarā. FIFA uzvarētājiem pārskaitīs 50 miljonus, bet ikviena no 48 dalībniecēm kā minimums saņems 10,5 miljonus dolāru.
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