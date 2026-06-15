Izsolē Parīzē bija izlikts “Juras laikmeta fanu” cienīgs piedāvājums – soma, kas izgatavota no ikoniskā briesmoņa šūnām. Tomēr jaunu īpašnieku tā neatrada, cenu piedāvājumi bija krietni zemāki par gaidīto.
Izsoļu nams “Giquello” solīja, ka šo unikālo darbu varētu pārdot par vairāk nekā 430 000 eiro, taču solītā cena tik tikko pārsniedza 130 000 eiro robežu, norāda “Drouot” nams, kurā norisinājās izsole.
Pavasarī Amsterdamā prezentētā soma ir radīta no kolagēna šūnām, kas iegūtas no pirms 25 gadiem ASV, Montānas štatā, atrastā T. Rex augšstilba kaula.
“Pēdējos gados mēs esam izstrādājuši tehnikas – biotehnoloģijas, kas ļauj mums dot norādījumus šūnu kultūrai laboratorijā saražot, ja tā var teikt, īstu T. Rex ādu,” aģentūrai AFP skaidro paleontoloģijas eksperts Jakopo Briāno. Materiāls ir iegūts no šūnu kultūras, tāpēc tā ir simprocentīg āda. Un tajā pašā laikā tā nāk no dzīvnieka, kas izmira pirms 67 miljoniem gadu.
Tā kā nav nekādu iepriekšēju precedentu, izsoļu namam nācās “izdomāt cenu”, kas atspoguļotu gan somas radīšanā ieguldīto investīciju apjomu, gan tās retumu. Soma bija novērtēta robežās starp 300 000 un 500 000 eiro.
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