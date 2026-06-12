Piektdien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs +15..+19 grādi, prognozē sinoptiķi.
Diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka vietām Kurzemē. Dažviet iespējams īslaicīgs lietus. Vējš lēni pūtīs no rietumu puses.
Rīgā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +18, +19 grādiem.
Ciklons, kas noteica laikapstākļus iepriekšējā diennaktī, dodas tālāk uz ziemeļiem. No Centrāleiropas pastiprinās augsta spiediena atzara ietekme, bet no dienvidaustrumiem sāk tuvoties jauns ciklons, kas nākamajā diennaktī atnesīs ilgstošu lietu Latvijas austrumu daļai.
Atmosfēras spiediens nedaudz paaugstinās, agrā rītā tas bija no 1011 hektopaskāliem Ziemeļvidzemē līdz 1016 hektopaskāliem Dienvidkurzemē (jūras līmenī).
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