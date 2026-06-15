RISEBA profesors Valters Kaže izstrādājis savu digitālo dvīni – mākslīgajā intelektā balstītu virtuālu profesoru, kas studentiem nodrošina piekļuvi lekciju saturam un akadēmiskajam atbalstam jebkurā diennakts laikā. Projekts tapis sadarbībā ar AKAD University, kur Kaže darbojas kā viesprofesors tālmācības programmā, vēsta 360TV Ziņas.
Digitālais profesors nav paredzēts, lai aizstātu pasniedzēju, bet gan papildinātu viņa darbu, sniedzot studentiem personalizētāku un pieejamāku mācību pieredzi. Tas ļauj saņemt atbildes uz jautājumiem un skaidrojumus arī laikā, kad pasniedzējs nav pieejams.
Par projektu interesi izrādījuši vairāki vadošie Vācijas mediji, tostarp, “Der Spiegel”, “Die Zeit” un “Die Welt”. Vācijas prese šo iniciatīvu raksturo kā vienu no pirmajiem šāda mēroga digitālo profesoru piemēriem Eiropas augstākajā izglītībā.
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