ASV Kongresa Pārstāvju palātas loceklis un ilggadējais Baltijas valstu atbalsta grupas līdzpriekšsēdētājs Dons Beikons paziņojis, ka hakeri, kas saistīti ar Krieviju, uzlauzuši viņa kontu ziņojumapmaiņas platformā "Signal".
Republikānis Beikons, kurš bieži kritizē Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas sākto karu Ukrainā, šonedēļ izdevumam "Politico" atklāja, ka viņu par "Signal" konta uzlaušanu informējis ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) un Pārstāvju palātas informācijas tehnoloģiju birojs, kas izmeklē notikušo. Konts uzlauzts pirms aptuveni četriem vai pieciem mēnešiem.
Beikons teica, ka viņu neuztrauc tas, ka Maskava varētu būt nozagusi kādu slepenu informāciju no viņa konta, jo viņš to neizmanto, lai dalītos ar konfidenciālu informāciju vai to uzglabātu.
"Signal" plaši izmanto valdības amatpersonas, politiķi, cilvēktiesību aktīvisti un žurnālisti, jo šī ziņojumapmaiņas lietotne piedāvā šifrēšanu, kas neļauj trešajai pusie piekļūt saziņai starp diviem lietotājiem.
Beikons norādīja, ka šis gadījums ir atgādinājums, ka pieredzējuši hakeri var apiet pat salīdzinoši drošu ziņojumapmaiņas lietotņu, piemēram, "Signal", aizsardzības pasākumus.
"Cilvēki domā, ka "Signal" ir drošs, - tā nav,"
uzsvēra Beikons, kurš kā Pārstāvju palātas Bruņoto spēku komitejas kiberdrošības apakškomitejas priekšsēdētājs ir uzņēmies vadošo lomu, izvēloties, kuras kiberdrošības politikas iekļaut ikgadējā Nacionālās aizsardzības pilnvarojuma likumā (NDAA).
Beikons intervijā "Politico" pēc piedalīšanās kiberdrošības konferencē Vašingtonā atklāja, ka hakeri izlikušies par tuvu paziņu, lai iegūtu piekļuvi viņa "Signal" kontam. Viņa aprakstītā taktika liecina par mērķtiecīgu pikšķerēšanu, kuras laikā hakeru nolūks ir pierunāt upurus lejupielādēt ļaunprogrammatūru vai citādi neapzināti piešķirt piekļuvi saviem kontiem. "Tas ir tāpēc, ka viņi ir pietiekami gudri, lai zinātu, kuri ir mani draugi," norādīja Beikons.
Lai gan "Signal" ir pazīstams ar savu augsto drošības līmeni, tā popularitāte valsts drošības amatpersonu aprindās ir padarījusi to par biežu mērķi hakeru uzbrukumiem.
Nīderlandes izlūkdienesti martā brīdināja, ka ar Krieviju saistīti hakeri mēģina uzlauzt ziņapmaiņas pakalpojumu "Signal" un "WhatsApp" kontus, kas pieder augsta ranga amatpersonām, militārpersonām un žurnālistiem. Izlūkdienesti norādīja, ka tā ir globāla kiberkampaņa un hakeri uzdodas par "Signal" tehniskā atbalsta čatbotu, lai iegūtu piekļuvi kontam un pēc tam lasītu ziņas ne tikai upura personīgajā kontā, bet arī tērzētavās. Tiesa, platformai "Signal" nav čatbota, un sarakste ar lietotājiem notiek tikai e-pastā.
Hakeri mēģina arī nelikumīgi piekļūt "Signal" un "WhatsApp" kontiem, izmantojot "saistīto ierīču" funkciju. Lietotāji var nezināt, ka viņu saraksti var lasīt attālināti, skaidroja Nīderlandes izlūkdienesti.
Arī FIB un Kiberdrošības un infrastruktūras drošības aģentūra (CISA) nesen brīdināja par līdzīgiem ar Krieviju saistītu hakeru uzbrukumiem, kas vērsti pret esošajām un bijušajām ASV amatpersonām platformā "Signal" un citās līdzīgās lietotnēs.
"Signal" e-pastā "Politico" norādīja, ka Beikona aprakstītais incidents izskatās pēc daļas no plašākas kampaņas, uzsverot, ka "Signal" to uztver ļoti nopietni. Uzņēmums norādīja izdevumam uz aprīlī sociālajos tīklos publicētu ziņu par sarežģītu "Signal" pikšķerēšanas kampaņu, kā arī uz maijā publicētu ziņu, kurā izklāstīti pasākumi tās seku mazināšanai.
Beikons asi kritizēja Trampa administrācijas augstākās amatpersonas, tostarp aizsardzības ministru Pītu Hegsetu un prezidenta nacionālās drošības padomnieku Maiku Volcu pēc tam, kad viņi "Signal" bija apmainījušies ar slepeniem kara plāniem un nejauši iekļāvuši saziņā pazīstamu žurnālistu.
Beikons teica, ka viens no iemesliem, kāpēc viņš neizmanto savu tālruni slepenai saziņai, ir tas, ka viņa saziņas kanāli jau iepriekš tikuši uzlauzti. 2023. gadā ķīniešu hakeru grupa nozaga Beikona e-pasta saturu. Politiķis sacīja, ka kopš aptuveni 2006. gada viņš dzīvo ar pārliecību, ka kāds vienmēr izspiego viņa telefonu.
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