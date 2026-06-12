Ceļojumu šova "Četri uz koferiem" speciālizlaidumā pa Vidzemi ceļo raiba kompānija – grāmatu autore Monta Klintsone, aktieris Kristians Kareļins, brazīļu kultūras nesēja Latvijā Vanesa Rufino un šovmenis Felipe Gabriels. Viņu uzdevums ir iekļauties striktos finanšu rāmjos, taču drīz vien top skaidrs – lielākās galvassāpes sagādās nevis ceļa plānošana, bet tieši Felipes apņēmība nosist cenu it visur.
Dienas vadītāja lomā iejūtas Felipe, kurš grupu ar vilcienu ved Valmieras virzienā. Visa ceļojuma laikā viņš liek lietā savu dienvidnieka šarmu, liekot pārējiem ceļabiedriem ikreiz nosarkt. Jau brauciena sākumā viņš metas tirgoties ar vilciena konduktori: "Varbūt varat iedot lūdzu bišķi atlaidīti?"
Konduktore šo repliku palaiž gar ausīm un mēģina saprast pasažieru galamērķi. Lai gan slavenības vēlas izkāpt Valmierā, viņiem paziņo, ka sistēma ļauj pārdot biļetes tikai līdz tālākajai stacijai – Valgai. Tas nozīmē, ka brauciena cena pieaugs, lai gan vilciens Valmierā piestās. Uzzinājis, ka katram jāmaksā 3,90 eiro, Felipe neatlaidīgi turpina: "Man nav tik daudz naudas uz kartes! Varbūt, ka varētu sarunāt kādu atlaidi mums?"
Finanses kompānijai vēl nebija izsīkušas, taču, pērkot biļetes tiešsaistē, brauciens katram izmaksātu vien 2,20 eiro. Pārējiem situācija šķiet mulsinoša – Cēsu stacijā bija paziņojums, ka biļetes jāpērk vilcienā, turklāt neviens tā arī nespēj loģiski izskaidrot, kāpēc jāmaksā par liekiem 50 kilometriem līdz Igaunijas robežai. Atlaides netiek piešķirtas, taču Felipe nepadodas: "Nedrīkst vienu bez maksas? Brazīlietis!"
Kamēr Monta pa jokam ierosina painteresēties par daudzbērnu ģimeņu tarifiem, Felipe vēl nesekmīgi mēģina izspiest studentu atlaidi. Vilciena darbiniece paliek stingra, un brazīlietim nākas vien vērt vaļā maciņu. Gala rezultātā četrotne 8,80 eiro vietā ir spiesta šķirties no 15,60 eiro, pat neaizbraucot līdz gala stacijai.
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