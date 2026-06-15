Skotijā dzīvojošā latviešu dziedātāja Anna Wohl izdevusi jaunu dziesmu "Uz pašas malas", kurā pievēršas kara un mūsdienu pasaules izaicinājumu tēmai. Skaņdarbs tapis sadarbībā ar Īrijā dzīvojošo producentu Arni Ieviņu un ir pieejams lielākajās mūzikas straumēšanas platformās.
Anna Wohl ir latviešu dziedātāja, kura šobrīd dzīvo un darbojas Skotijā. Viņa aktīvi veido muzikālo saturu sociālajos medijos, publicējot gan populāru latviešu dziesmu kaverversijas, gan oriģinālmūziku.
2025. gadā Anna prezentēja savu pirmo oriģināldziesmu "Tu un es". Paralēli oriģināldarbībai viņa izpilda arī latviešu mūzikas klasikas dziesmu kaverversijas, kas guvušas ievērojamu klausītāju atsaucību gan Latvijā, gan ārvalstīs dzīvojošo latviešu vidū.
Jaunā dziesma "Uz pašas malas" ir stāsts par mūsdienu pasauli un tās pašreizējo stāvokli. Par nebeidzamiem kariem, kuru patiesie iemesli bieži paliek ēnā, bet par kuru sekām maksājam visi.
Anna: "Dziesmu radīju, jo man ir skumji noskatīties, cik daudz cilvēku aiziet bojā — tikai tāpēc, ka tie, kas ir pie varas, nespēj savā starpā vienoties. Sāp redzēt mātes, kurām jāatdod savi bērni, lai aizstāvētu kāda citas intereses — tas šķiet tik nepareizi un bezjēdzīgi. Mēs dzīvojam tikai vienu reizi. Ar šo dziesmu gribu aicināt ikvienu ieklausīties, aizdomāties un saprast, ka katram no mums ir sava loma pasaules veidošanā."
Dziesmu aranžēja, ierakstīja un producēja Īrijā rezidējošais mūziķis un producents Arnis Ieviņš.
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