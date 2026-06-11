Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), izvērtējot Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu, ir nolēmis no ceturtdienas aizliegt paviljona turpmāku ekspluatāciju, jo ēka vairs neatbilst drošas ekspluatācijas prasībām, informēja BVKB.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, kurā konstatēts, ka Gaļas paviljona arkveida jumta nesošo tērauda kopņu balstmezglos ir attīstījušies būtiski korozijas bojājumi.
Atsevišķās konstrukciju atseguma vietās novērota aktīva metāla korozija, kas ilgstošā laikā būtiski samazinājusi konstrukcijas elementu nestspēju. Atsevišķās būves nesošajās konstrukcijās ir konstatētas plaisas un deformācijas, informē BVKB.
Jau 2020. gadā veiktajā tehniskajā apsekošanā konstatēti būtiski konstrukciju bojājumi un norādīta nepieciešamība veikt pasākumus to novēršanai, tomēr atkārtotajā apsekošanā secināts, ka
konstatētie bojājumi nav novērsti un konstrukciju tehniskais stāvoklis turpinājis pasliktināties,
min BVKB.
Gan BVKB būvinspektors, gan būvspeciālists, kurš ir veicis ēkas tehnisko apsekošanu jeb izpēti, atsevišķu kopņu balstmezglu tehnisko stāvokli novērtējuši kā pirmsavārijas, savukārt kopējo jumta nesošo konstrukciju stāvokli — kā neapmierinošu. Konstatētie bojājumi rada būtisku konstrukciju mehāniskās stiprības un stabilitātes risku.
Ņemot vērā būvspeciālistu secinājumus, pastāv reāls un iepriekš neprognozējams atsevišķu konstrukcijas mezglu sabrukuma risks, kas var apdraudēt ēkā esošo personu drošību. Tādēļ BVKB pieņēmis lēmumu aizliegt Gaļas paviljona ekspluatāciju līdz bīstamības novēršanai un būves drošuma atjaunošanai.
BVKB direktore Baiba Vītoliņa norāda, ka jau iepriekšējā tehniskajā apsekošanā konstatēti būves tehniskā stāvokļa trūkumi, tādēļ dotas norādes veikt neatliekamus būves nesošo konstrukciju pastiprināšanas darbus, kā arī veicamos pasākumus drošai būves ekspluatācijai, piemēram, bīstamā apmetuma noņemšana, sniega segas tīrīšana un tamlīdzīgi.
"Diemžēl šogad atkārtotajā apsekošanā tika konstatēta būtiska ēkas tehniskā stāvokļa pasliktināšanās. Ņemot vērā konstatētos riskus un nepieciešamību nodrošināt sabiedrības drošību, BVKB pieņēmis lēmumu aizliegt būves ekspluatāciju," norāda Vītoliņa.
BVKB uzsver, ka cilvēku dzīvības un veselības aizsardzība ir prioritāte, un būves ekspluatācijas ierobežošana ir nepieciešama situācijās, kad pastāv risks apmeklētāju, darbinieku vai citu personu drošībai.
Atbilstoši pieņemtajam lēmumam no ceturtdienas Gaļas paviljonā aizliegta apmeklētāju uzturēšanās, tirdzniecība un cita veida saimnieciskā darbība.
Par lēmumu ir informēts ēkas īpašnieks — Rīgas pašvaldība, kā arī apsaimniekotājs SIA "Rīgas nami", kura pienākums ir nodrošināt lēmuma izpildi un veikt nepieciešamos pasākumus būves drošuma risku novēršanai.
BVKB turpinās uzraudzīt lēmuma izpildi un sadarbosies ar iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu normatīvu prasību ievērošanu un sabiedrības drošību.
BVKB ir valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno būvniecības valsts kontroli un uzrauga nozīmīgu publisko ēku ekspluatācijas drošumu, veicinot drošu un kvalitatīvu vidi Latvijā.
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