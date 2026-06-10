Bijušā Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska pievienošanās Jaunajai konservatīvajai partijai (JKP) var nedaudz palīdzēt politiskā spēka atpazīstamībai, taču būtisku ietekmi uz partijas reitingiem, visticamāk, neatstās, sacīja Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu fakultātes lektore, politoloģe Lelde Metla-Rozentāle.
Viņa norādīja, ka, ņemot vērā pašreizējos JKP reitingus un esošo personālsastāvu, šis politiskais spēks patlaban nav uzskatāms par vienu no tiem, kas varētu pretendēt uz dominējošu lomu nākamajā Saeimas sasaukumā.
"Šobrīd tā nav viena no partijām, kas pretendē uz dominējošu lomu. Arī reitingi neliecina, ka tā būtu īpaši pieprasīta politiskā izvēle," sacīja Metla-Rozentāle.
Politoloģe atzina, ka Citskovskis kā sabiedrībā atpazīstama persona JKP var būt noderīgs īstermiņā, jo var kalpot kā instruments neizlēmušo vēlētāju piesaistei un palielināt partijas redzamību publiskajā telpā. Viņa gan uzsvēra, ka šādam personālijas faktoram ir ierobežota ietekme.
"Viena redzama persona var palīdzēt piesaistīt uzmanību, tomēr tas nenozīmē, ka tas būtiski mainīs kopējo situāciju," sacīja politoloģe.
Metla-Rozentāle arī pauda skepsi par to, vai pievienošanās JKP ir ilgtermiņa stratēģisks solis pašam Citskovskim, norādot, ka tas drīzāk varētu liecināt par citu politisko piedāvājumu trūkumu.
"Es drīzāk to redzu kā soli, kas rāda, ka nebija citu piedāvājumu no citiem politiskajiem spēkiem," teica politoloģe.
Viņa piebilda, ka kopumā JKP šobrīd ir kļuvusi mazāk pamanāma politiskajā vidē, un viena cilvēka piesaiste, lai arī var dot nelielu impulsu, nevarot būtiski mainīt partijas pozīcijas.
"Reitingi var nedaudz pieaugt, bet es nedomāju, ka tas būs būtisks pavērsiens,"
uzsvēra Metla-Rozentāle.
Jau ziņots, ka JKP premjera amata kandidāts 15. Saeimas vēlēšanās būs Citskovskis.
JKP norāda, ka viņš ir "sabiedrībā atpazīstams cīnītājs par godīgu un atbildīgu pārvaldību", līdz šim nav bijis saistīts ar politiskajiem spēkiem un guvis uzticību sabiedrībā.
Partija uzskata, ka politikā vajadzīga kompetencē un atbildībā balstīta pieeja, tādēļ vēlēšanās sola komandu ar profesionālu pieredzi un apņēmību panākt pārmaiņas.
Citskovskis Valsts kanceleju vadīja no 2017. līdz 2024. gadam, bet pēc bijušā premjera Krišjāņa Kariņa (JV) avioreisu skandāla tika pazemināts amatā un nolēma aiziet no darba.
Prokuratūra viņu apsūdz par amatpersonas pienākumu nepildīšanu, kas radījusi valstij aptuveni 89 000 eiro zaudējumus, nelikumīgi organizējot speciālos lidojumus premjera komandējumiem, lai gan bija iespējams izmantot komercreisus. Valsts kontrole šajā lietā saskata vēl lielākus nepamatotus izdevumus. Citskovskis savu vainu noliedz.
JKP pēdējos gados piedzīvojusi būtisku atbalsta kritumu — partija netika pārvēlēta Saeimā un Eiropas Parlamenta vēlēšanās saņēma nelielu vēlētāju atbalstu.
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