Otrdien daudzviet Vidzemē turpināsies lietus, prognozē sinoptiķi.
Pārējā valsts teritorijā vietām gaidāms īslaicīgs lietus; jauna nokrišņu zona vēlā vakarā no dienvidrietumiem sasniegs Kurzemi.
Uzspīdot saulei, gaisa temperatūra pēcpusdienā pakāpsies līdz +19..+24 grādiem, bet dažviet Ziemeļvidzemē un piekrastē nekļūs siltāks par +16..+18 grādiem.
Pūtīs lēns vējš, Vidzemē un Latgalē gaidāms arī mērens rietumu vējš.
Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, mākoņu kļūs mazāk. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz +23 grādiem, par dažiem grādiem zemāka temperatūra saglabāsies jūras tuvumā.
Laikapstākļus ietekmē ciklons, tā centrs no Latvijas austrumiem pārvietojas uz Igauniju. Atmosfēras spiediens 1010-1015 hektopaskāli jūras līmenī.
Saulainos brīžos dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. No saules visvairāk jāsargājas laika posmā no plkst. 12 līdz 15.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu