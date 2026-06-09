Rīgā ekspluatācijā nodoti četri jauni mobilitātes punkti — pie dzelzceļa pieturas punktiem "Mangaļi", "Gaisma", "Vecdaugava" un Slokas ielā pie dzelzceļa stacijas "Iļģuciems". Jaunā infrastruktūra izveidota, lai nodrošinātu ērtāku, drošāku un ātrāku pārsēšanos starp vilcienu, pilsētas sabiedrisko transportu, velosipēdiem, mikromobilitātes risinājumiem un pārvietošanos kājām, informē Rīgas pašvaldība.
Mobilitātes punkti ir būtiska mūsdienīgas transporta sistēmas sastāvdaļa, jo tie savieno dažādus pārvietošanās veidus vienotā infrastruktūrā. To izveide veicina sabiedriskā transporta izmantošanu, uzlabo piekļuvi dzelzceļam un rada ērtākas pārvietošanās iespējas pilsētas iedzīvotājiem.
Pie dzelzceļa pieturas punkta "Vecdaugava" labiekārtota teritorija starp dzelzceļa staciju un sabiedriskā transporta pieturvietu, uzlabojot savienojumu starp abiem transporta veidiem. Mobilitātes punktā izbūvētas segtas velonovietnes, vietas kravas velosipēdiem un izveidota infrastruktūra elektroskūteru novietošanai.
Mobilitātes punktā "Gaisma" Rumbulā izbūvēta infrastruktūra, kas apkārtnes iedzīvotājiem nodrošina ērtu piekļuvi dzelzceļam. Teritorijā ierīkota segta velonovietne, vietas kravas velosipēdiem, elektroskūteru novietne, kā arī īslaicīgas apstāšanās vietas automašīnām, veicinot dažādu pārvietošanās veidu savstarpēju sasaisti.
Pie dzelzceļa pieturas punkta "Mangaļi" atjaunota gājēju un veloinfrastruktūra, nodrošinot drošāku piekļuvi stacijai un ērtāku savienojumu ar apkārtējo transporta tīklu. Mobilitātes punktā izbūvēta segta velonovietne, vietas kravas velosipēdiem, elektroskūteru novietne un autostāvvietas īslaicīgai pasažieru uzņemšanai un izkāpšanai.
Savukārt Slokas ielā pie dzelzceļa stacijas "Iļģuciems" izbūvēta infrastruktūra, kas uzlabo savienojumu starp dzelzceļu un pilsētas sabiedrisko transportu. Teritorijā izveidotas velonovietnes, elektroskūteru novietne, īslaicīgas apstāšanās vietas automašīnām, kā arī izbūvēts jauns ielas posms ar visu nepieciešamo infrastrutktūru gājējiem un velobraucējiem, padarot pārvietošanos starp dažādiem transporta veidiem ērtāku un drošāku.
Visos četros mobilitātes punktos īpaša uzmanība pievērsta drošībai, vides pieejamībai un ilgtspējīgai mobilitātei. Jaunā infrastruktūra veicina ērtu pārsēšanos starp vilcienu un citiem transporta veidiem, sekmējot videi draudzīgākus pārvietošanās paradumus.
Mobilitātes punktu izbūve ir daļa no Rīgas pašvaldības mērķtiecīgas rīcības, attīstot vienotu, pieejamu un ilgtspējīgu mobilitātes tīklu visā pilsētā.
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