Vien 20 gadus vecs amerikāņu students Džakobe Tarps sensacionāli labojis pasaules rekordu 110 metru barjerskrējienā.
Rekords kritis ASV studentu jeb NCAA čempionātā Jūdžinā, turklāt jau pusfināla stadijā. Tarps ar nelielu pavēju (1 m/s) finišēja pēc 12,75 sekundēm, kas ir par piecām sekundes simtdaļām ātrāk nekā 2012. gadā Dimanta līgas posmā Briselē skrēja līdzšinējais pasaules rekordists Eirīss Merits. Nav tā, ka Tarps barjerskriešanas elitē būtu ielauzies no nekurienes, jo viņš ir pasaules junioru U-20 čempions, pērn uzvarēja arī ASV pieaugušo čempionātā, bet pasaules čempionātā Tokijā ieņēma sesto vietu. Tomēr pārsteidzoši, ka savu personīgo rekordu šis melnādainais jauneklis uzlabojis uzreiz par 0,26 sekundēm, pēc rekordskrējiena apgalvojot, ka var skriet vēl ātrāk, jo pie pēdējās barjeras pieļāvis kļūdu.
NCAA čempionāta finālsacensībās nedēļas nogalē startēs arī divas latvietes – Adriana Krūzmane trīssoļlēkšanā un Marta Sīviņa septiņcīņā. Krūzmanei starp ASV studentēm šogad ir 11. labākais rezultāts (13,43), bet Sīviņai piektā labākā punktu summa (5935).
Tikmēr Eiropā savu šīs sezonas pirmo startu aizvadījusi pasaules vicečempione šķēpmešanā Anete Sietiņa, Dimanta līgas posmā Oslo ar 59,72 metrus tālu metienu ieņemot piekto vietu. Viņai šīs bija tikai ceturtās Dimanta līgas sacensības karjerā. Uzvaru izcīnīja 18 gadus vecā Ķīnas sensācija Jaņa Dziji (67,11), kura pirms nepilna mēneša sacensībās Sjameņā pietuvojās čehietes Barboras Špotākovas 2008. gadā sasniegtajam pasaules rekordam (72,28), no tā atpaliekot mazāk par metru (71,74), sasniedzot visu laiku otru labāko rezultātu dāmu šķēpmešanā.
Jāuzteic arī šā brīža Latvijas labākais sprinteris Oskars Grava, kurš sacīkstēs Beļģijā 200 metru sprintā laboja savu personīgo rekordu (20,63).
Vasaras vieglatlētikas rats sāk griezties arvien straujāk, un šīs nedēļas nogalē Valmierā notiks Latvijas čempionāts daudzcīņā un 10 000 metru skrējienā.
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