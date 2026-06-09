Adriana Miglāne pēc cīņas gan ar depresiju, gan alkohola lietošanu, atgriežas ierastajā dzīvē. Dziedātāja atzīst, ka izšķirīgs brīdis bijis tad, kad ieraudzījusi savas mammas asaras un sapratusi, ka viena ar savām problēmām galā netiks, raksta žurnāls "Kas Jauns".
Skaļā šķiršanās, emocionālie pārdzīvojumi un sabiedrības nosodījums pakāpeniski novedis pie nepieciešamības meklēt profesionālu palīdzību. Adriana neslēpj, ka bijuši brīži, kad viņai šķitis — apkārtējiem bez viņas būtu vieglāk.
Pēc vairākiem mēnešiem pastāvīgā emocionālā spriedzē, depresijā un alkohola lietošanā, viņas veselība nav izturējusi. Dziedātāja stāsta, ka tieši kāda tuva cilvēka klātbūtne palīdzējusi laikus apstāties.
"Kad ieraudzīju mammas acis, sapratu, ka man nepieciešama palīdzība,"
viņa atceras.
Pēc tam Adriana nonāca slimnīcā "Ģintermuiža", kur saņēma palīdzību saistībā ar garīgās veselības un atkarību problēmām.
Pēc uzturēšanās slimnīcā dziedātāja devās uz mēnesi ilgu rehabilitācijas kursu Minesotas programmā.
Miglāne neslēpj, ka tieši rehabilitācijas periods kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem pavērsieniem viņas dzīvē un palīdzējis paskatīties uz daudzām lietām citādi.
Arī pašlaik viņa turpina ārstēšanos un ievēro mediķu norādījumus. Adriana regulāri lieto ārstu izrakstītos medikamentus un ir pateicīga speciālistiem par sniegto palīdzību. "Jūtos ļoti labi, man ir daudz enerģijas un skaidrs prāts," saka dziedātāja.
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