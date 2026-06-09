Jūnija sākumā nomiris ilggadējais pedagogs, fizikas skolotājs un vairāku Rīgas skolu direktors Pēteris Ševčenko, informēja ģimene.
Ševčenko dzimis 1959. gada 20. aprīlī. Savas profesionālās darbības laikā viņš vadījis Rīgas 3. pagarinātās darbadienas skolu, Rīgas 99. vidusskolu un Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolu. Kolēģi viņu raksturo kā profesionālu, atsaucīgu un cieņpilnu pedagogu ar augstu atbildības sajūtu un spēju veidot atbalstošu skolas vidi.
Atvadīšanās no Ševčenko notiks 12. jūnijā plkst. 14 Rīgas Centrālās krematorijas Lielajā zālē.
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola sociālajā medijā "Facebook" dalījusies ar sirsnīgiem atvadu vārdiem, raksturojot Ševčenko kā godīgu, taisnīgu un atsaucīgu vadītāju, kurš prata ap sevi pulcēt spēcīgu kolektīvu un veidot atbalstošu skolas vidi.
Skolas kolēģi atceras, ka Ševčenko nekad nav uzskatījis, ka zina visu vislabāk, un viņa atvērtā attieksme bija jūtama gan ikdienas darbā ar pedagogiem, gan saskarsmē ar skolēniem. Viņš ilgus gadus paralēli direktora pienākumiem turpināja pasniegt fiziku, tādēļ labi izpratis skolotāju darba ikdienu un izaicinājumus.
Ierakstā uzsvērts, ka dažādās situācijās — gan vadot mācību stundas, gan piedaloties skolas sporta dzīvē, gan organizējot pedagoģisko darbu — viņam palīdzējis humors, takta izjūta un diplomātiskās spējas. Kolēģi norāda, ka Ševčenko piemita dabiska autoritāte, kas ļāvusi skolā uzturēt kārtību, vienlaikus radot vidi, kurā gan skolēni, gan skolotāji jutušies brīvi un atbalstīti.
Vēl šā gada februārī viņš piedalījās skolas salidojumā un uzrunāja esošos un bijušos kolēģus, kā arī gatavojās apmeklēt šā gada absolventu izlaidumu. "Mūžībā devies ne tikai skolotājs un direktors, bet arī brīnišķīgs cilvēks," teikts Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas līdzjūtības vēstījumā.
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