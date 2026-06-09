Kuldīgas vecpilsētas sirdī harmoniju radusi dziedātāja Samanta Tīna, pie kuras šova "Slavenības. Bez filtra" rubrikā "Aktuāli Bez filtra" šoreiz ciemojas aktieris Andris Bulis. Mūziķe neslēpj, ka tieši šajā senatnīgajā namā viņa beidzot jūtas mierīga.
Ēkas atjaunošanā ieguldīts grandiozs un skrupulozs darbs, īpašu vērību veltot seno sienu gleznojumu glābšanai. Samanta dalās detaļās: "Visas sienas ir restaurētas, attīrītas. Šeit pieci cilvēki ar fēnu fēnoja un birstēja ar birstītēm šos vecos zīmējumus, kas te vēl ir palikuši." Viesim pamanot specifiskas rindas gar telpas augšmalu, nama saimniece paskaidro, ka tie ir sanskrita teksti. "Tā ir mahamantra, vissvētākā mahamantra, kas ir," skaidro Samanta.
Mājoklī apzināti saglabāts laika zobs, nevis mēģināts radīt sterilu, modernu vidi. "Es teicu – kas krīt, tas krīt. Es esmu stāvā sajūsmā par tādām lietām," stāsta dziedātāja, demonstrējot kādu nodrupušu sienas fragmentu, kurā redzamas vēsturiskās pakulas. Tāpat jaunus vaibstus ieguvusi autentiskā koka grīda, kuru sākotnēji klājuši linoleja un paklāju slāņi. "Es teicu – es visu gribu atrestaurēt," stāsta dziedātāja.
Atskatoties pagātnē, dziedātāja piemin kādreizējā saimnieka ambīcijas, proti, vēlmi uzbūvēt ēku, kas vizuāli atgādinātu muižnieku rezidenci. "Viņam nebija tik daudz naudas, lai viņam būtu sava muiža, bet viņš šo māju cēla kā muižu," stāsta dziedātāja un piebilst, ka tieši šī iemesla dēļ ēkas eksterjerā ir kolonnas.
Istabas interjeru papildina arī iespaidīga izmēra spogulis. Samanta atklāj, ka aiz tā savulaik slēpušās masīvas durvis: "Otrā pusē tagad ir mazs dzīvoklītis, bet pēc nostāstiem šī istaba bijusi ebreju lūgšanu telpa. Lai cik interesanti nebūtu – ebreju lūgšanu telpa pretī baznīcai," spriež dziedātāja.
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