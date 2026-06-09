"Viņi ir starp mums" – tā mums vēsta Baltā nama sociālā tīkla "X" konts "@WhiteHouse". Oriģinālā tas skan šādi: "They walk among us". Pirmajā brīdī varētu šķist, ka dīvainais ieraksts, kas parādījās 29. maijā, veltīts citplanētiešiem.
Jo vairāk tāpēc, ka tas ir papildināts ar mākslīgā intelekta veidotu video – lidojošais šķīvītis nolaupa cilvēku un ar mistisku "staru" palīdzību pārceļ pāri augstam žogam. Tad seko norāde uz interneta vietni "aliens.gov". Tā mums atklāj, ka patiesībā ar "mazajiem zaļajiem cilvēciņiem" šoreiz domāti nelegālie migranti, kuri "nakts aizsegā ielavās mūsu valstī". Seko kopsavilkums: "Deportēt visus!"
Tikmēr Donalda Trampa administrācija sākusi publicēt agrāk noslepenotu informāciju, kas liecina par šķietami neizskaidrojamu dabas parādību un nezināmu lidojošu objektu novērojumiem. Lai turētu sabiedrību spriedzē, "citplanētiešu failu" atslepenošana notiek lēni, dozēti un pārdomāti. Pirmā publikācija parādījās oficiālajā Pentagona vietnē "war.gov/ufo" šī gada 8. maijā. Tajā atrodamas dokumentētas liecības, fotogrāfijas un video par neidentificētiem lidojošiem objektiem. Nākamā informācijas pakete sekoja 22. maijā. Patiesībā šie "atklājumi" ir pagalam nepārliecinoši, fotogrāfijas un video – nekvalitatīvi un neskaidri. Turklāt tie uzņemti 20. gadsimta otrajā pusē, kad kino un foto filmas pamazām nomainīja video un ciparu tehnoloģijas. Kā tas iespējams, ka iekārtas, kas no spiegošanas pavadoņa var saskatīt cilvēku uz Zemes, nespēj pietiekami skaidri fiksēt netālu lidojošu objektu?