Maija beigās Liepājas piejūras teritorijā vēsturiskās Peldu iestādes jeb Vannu mājas virzienā bija vērojama intensīva betona pārvadātāju kustība, būvlaukums šajā vietā bija gatavs svinīgam notikumam – vēstījuma nākotnes liepājniekiem ieguldīšanai jaunbūves pamatos. Lietuvas investori sola divu gadu laikā uzbūvēt Liepājā modernu Veselības veicināšanas kompleksu.
"Latvijas Avīze" jau rakstījusi (publikācija "Vai Liepājas Peldu iestāde atdzims?" 25.04.2024.) par trīs Lietuvas investoru vēlmi īstenot SPA jeb veselības veicināšanas centra būvi, pie viena atjaunojot arī Paula Maksa Berči projektēto un par Jūrmalas parka pērli dēvēto vēsturiski un arhitektoniski vērtīgo, taču līdz grausta statusam novesto peldu iestādes ēku. Stāstījām arī par to, kāpēc iecere neīstenojās, – jo Liepājas domes lēmums tika apstrīdēts tiesā. Paralēli tiesvedībai pašvaldība centās labot iepriekš pieļautās kļūdas, lūdzot koriģēt būvprojektu un izsludinot atkārtotu projekta sabiedrisko apspriešanu. Būvniecības ieceres "Veselības veicināšanas centrs Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā" ierosinātājs ir UAB "Liepojos kopos", aiz kura stāv trīs Lietuvas investori – Virginijs Brundza, Rims Varanausks un Vits Brusoks. Viņi īpašumu M. Valtera ielā 13 iegādājās 2021. gadā, samaksājot par to 1 259 000 eiro. Būvniecības ieceri izstrādāja SIA "K IDEA", būvprojekta vadītājs – arhitekts Andris Kokins.