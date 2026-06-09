Rīgā uzsākta starptautiskās Beļģijas un Nīderlandes spēlfilmas "Smalkās neprāta stīgas" ("Strokes of Madness") filmēšana. Filmas projektu īsteno Beļģijas filmu studija "Menuetto Film", kopproducē Beļģijas studija "Tarantula", Nīderlandes producēšanas kompānija "Volya Films", bet uzņemšanu Latvijā vada pašmāju studija "Mistrus Media". Filmas sižeta darbība norisinās futūristiskā pilsētā, kam par iedvesmu kalpojusi Rīga, un tās filmēšanas darbi galvaspilsētā norisināsies līdz jūnija beigām.
Filmas uzņemšanu Latvijā līdzfinansē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) programma "Atbalsts ārvalstu filmām" un Rīgas Filmu fonds.
Filmas autori ir Landers Haveralss (Lander Haverals) un Dominiks van Malders (Dominique Van Malder). "Smalkās neprāta stīgas" stāsta centrā ir jauns vijolnieks Volfs, kurš pamazām zaudē saikni ar realitāti, liekot tuviniekiem saskarties ar savu palīdzības spēju robežām. Tā ir emocionāli intensīva psiholoģiska drāma par mīlestību, neprātu, mākslu un izcilības cenu. Filmas stāsts ir dziļi personisks režisoram, kurš pašnāvībā zaudēja savu jaunāko brāli. Diemžēl jauniešu pašnāvības tēma ir ļoti aktuāla arī Latvijas sabiedrībā.
"Mūsu filma pēta šauro robežu starp mākslu un emocionālo trauslumu, starp izcilību un sevis salaušanu.
Latvija ar savām ainavām un vēsturisko (padomju) telpu mums sniedz lielisku, oriģinālu vidi,"
tā saka režisors Landers Haveralss.
Galveno varoni Volfu atveido jaunais beļģu talants, Beniluksa uzlecošā zvaigzne Tibo Domss (Thibaud Dooms), kurš pazīstams no tādām filmām kā beļģu "Skunk" (rež. Koens Mortjē, 2023) un topošās Rūbena Ēstlunda filmas "Izklaides sistēma nedarbojas" ("The Entertainment System Is Down"). "Smalkās neprāta stīgas" aktieru ansambli papildina Dara Oguntubi, Janne Desmeta (Janne Desmet) un Vims Villārts (Wim Willaert).
"Latvijas filmēšanas komanda mūs laipni uzņēma. Vienmēr ir neliels satraukums, uzsākot projektu valstī, kas līdz tam mums nav bijusi pazīstama, taču jau no pirmās iepazīšanās un tikšanās reizēm mēs jutāmies pārliecināti par šo sadarbību. Gan Mistrus Media, gan filmēšanas komandas profesionālais atbalsts, atdeve un ieguldījums ir būtisks priekšnoteikums šī projekta turpmākajiem panākumiem," saka Kevins Hūds (Kevin Hoed), Menuetto Film filmu projektu ražošanas vadītājs.
Projektā iesaistīta arī pieredzējusi un profesionāla Latvijas radošā komanda — mākslinieks Kārlis Utināns, kurš sadarbojas ar beļģu mākslinieku Hendriku Van Ketsu, kā arī komponists Toms Auniņš. Filmēšanas grupā ir izpildproducents Mārtiņš Eihe, ražošanas vadītājs Ēriks Emīls Bērziņš, ražošanas asistente Rebeka Japiņa, operatora pirmais asistents Dmitrijs Tartišņikovs, lokāciju menedžere Ieva Eihe, laukuma administrators Toms Gailītis, stiprinājumu meistars Otto Roze, savukārt mākslas komandu papildina dekorāciju dizainere Ilze Krūmiņliepa, rekvizitore Baiba Aizkalna un citi nozares profesionāļi.
Filmas uzņemšanu Latvijā nodrošina producenti Dārta Vijgrieze, Inese Boka-Grūbe un Gints Grūbe no filmu studijas Mistrus Media.
"Latvija un Rīga pēdējos gados ir kļuvušas par pievilcīgu Eiropas kino investīciju galamērķi,
un arvien vairāk ārvalstu producentu novērtē Latvijas un Rīgas unikālās filmēšanas vietas un filmu servisu. Būtiski, ka arī Rīgas Starptautiskā kino festivāla industrijas programma veidojas kā laba tīklošanās vieta. Sadarbība ar beļģu un nīderlandiešu producentiem Latvijas kino profesionāļiem Mistrus Media dod iespēju radīt augstvērtīgu Eiropas arthouse kino un veidot starptautisku kopprodukciju, iesaistot gan Latvijas radošos cilvēkus, gan investējot ārvalstu finansējumu Latvijas pakalpojumu nodrošināšanā. Rīgas Filmu fonda un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts ir ļoti būtisks garants Latvijas kā profesionālas kino vides nodrošināšanā, kas sniedz iespēju mums būt konkurētspējīgākiem Baltijas reģionā un veidot Latvijas un Rīgas tēlu pasaules kinofestivālos," norāda filmu studijas Mistrus Media producents Gints Grūbe.
Filmu studija Mistrus Media ir veidojusi vairākas starptautiski nozīmīgas kopprodukcijas filmas un organizējusi vairāku ārvalstu filmu uzņemšanu Latvijā. Somijas un Zviedrijas filma "Izšķilšanās" ("Hatching", rež. Hanna Bergholma, 2022) savu pasaules pirmizrādi piedzīvoja Sandensas filmu festivālā ASV; Lietuvas, Francijas, Čehijas, Serbijas, Portugāles un Latvijas kopprodukcijas filma "Mijkrēslī" ("In the Dusk", rež. Šarūns Barts) bija iekļauta Kannu festivāla 2020. gada oficiālajā programmā; Ungārijas, Francijas, Vācijas un Latvijas kopprodukcijas filma "Dabiskā gaisma" ("Natural Light", rež. Dēnešs Naģs, 2021) ieguva Sudraba lāci Berlīnes filmu festivālā, bet pagājušajā gadā studijas kopproducētās norvēģu filmas "Solomamma" (rež. Janike Askevolda, 2025) pirmizrāde notika Lokarno starptautiskajā festivālā.
Filmu "Smalkās neprāta stīgas" atbalsta Flāmu Audiovizuālais fonds (VAF), Flandrijas reģionālais fonds Screen Flanders, Nīderlandes Filmu fonds, Valonijas un Briseles Federācijas Kino un audiovizuālais centrs (Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la FWB jeb CCA) un Beļģijas Nodokļu atvieglojumu programma.
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