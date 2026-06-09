Sākoties vasarai, dziedātāja TIPA klausītājus iepazīstina ar savu jaunāko skaņdarbu "Vienkārši". Šis ir mākslinieces pirmais veikums kopš debijas albuma "Esība", kas iezīmē arī jaunu posmu viņas radošajā biogrāfijā, apvienojot mūsdienu popmūziku ar 80. gadu estētiku.
Dziesmas vēstījuma pamatā ir ideja par emocionālu atvērtību. Kā norāda TIPA, skaņdarbs ir atgādinājums, ka, pārstājot visu kontrolēt, dzīvē ienāk jaunas pieredzes un notikumi: "Viss notiek tieši tā, kā tam jānotiek. Tik vienkārši."
Singls tapis sadarbībā ar producentu un grupas "Tepat" dalībnieku Enriko Korvisonu. Radošais tandēms jau iepriekš sadarbojies pie TIPAS un repera Oda kopdarba "Šarms". Dziesmas "Vienkārši" tapšanas process aizsākās Latvijā, taču galvenie ieraksti, tai skaitā vokāls, veikti Amerikas Savienotajās Valstīs. Pēcapstrādes process pabeigts distanču režīmā, dziesmas autorei un producentam atrodoties dažādās laika joslās.
"Dziesma radās ļoti saulainā dzīves posmā, un, manuprāt, tās noskaņa līdzinās saules stariem, kas no retro pasaules izstīdzējuši līdz mūsdienām. Šis darbs iemieso brīvību un viennozīmīgi ir grūvīgākais skaņdarbs, ko līdz šim būšu izlaidusi," stāsta TIPA.
Šajā vasarā dziedātāja būs sastopama mūzikas festivālā "Fāze", "Laima" Šokolādes svētkos un citos brīvdabas koncertos Latvijas pilsētās. Singls "Vienkārši" no 7. jūnija ir pieejams visās populārākajās mūzikas straumēšanas platformās (Spotify, Apple Music u.c.).
TIPA ir dziedātāja un komponiste, kas pēdējo gadu laikā parādījusies dažādos Latvijas mūzikas žanros. Savas muzikālās gaitas viņa sākusi akadēmiskajā mūzikā un džezā, taču šobrīd studē komponēšanu JVLMA un aktīvi darbojas indie un alternatīvās mūzikas žanrā. Plašāku atpazīstamību TIPA guva 2023. gadā, TV šova "X Faktors" 5. sezonā.
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