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#deja #koncerti #māksla #pašvaldības #rīga #svētki

Rīga aicina uz ielīgošanas pasākumiem visā pilsētā

LASI.LV / Latvijas Mediji
2026. gada 14. jūnijs, 06:00
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2026. gada 14. jūnijs, 06:00
Tradicionālie Jāņi Dzegužkalnā.
Tradicionālie Jāņi Dzegužkalnā.
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Sākot ar 17. jūniju galvaspilsētā norisināsies plaša ielīgošanas pasākumu programma, kuru baudīt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Jūnijā arī pilsētvide ietērpta saulgriežiem raksturīgajā vizuālajā identitātē, informē Rīgas pašvaldība.

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Rīgas Jāņu kampaņai šī gada radošā ideja tapusi iedvesmojoties no vasaras saulgriežiem raksturīgajiem dabas pieredzējumiem. Saulgriežu nakts cikliski ir arī gada īsākā nakts un dabas pilnbrieda mirklis. Šī ir piesātinoša nakts ikvienai cilvēka maņai, un tā ir arī mītisku iztēles tēlu bagāta.

Sākot ar lekni ziedošu augu pasauli, karstu tveici un nosvīdušu muguru pie ugunskura, vēsu miglu un rasas pilienu pildītu gaisu, līdz ar noslēpumainiem mītiem piepildītu atmosfēru, kas balstās pagāniskajā dabas izziņā un tradīcijās. Veidojot simbiozi starp Rūtas Jumītes dizainu un Lotes Vilmas Vītiņas dzejas rindām, ir notverts Jāņu nakts maģiskums, kas netiešā veidā aicina ikvienu Rīgas iedzīvotāju un viesi ļauties domu lidojumam par savu īpašo Jāņu nakti un unikālajiem Latvijas dabas pieredzējumiem, ko iespējams notvert arī pilsētvides zaļajās kabatās.

Ielīgošanas pasākumi apkaimēs

Jau 17. jūnijā no pulksten 18.00 Čiekurkalna filiālbibliotēkas dārza kultūrtelpā "Strops" norisināsies ielīgošanas uguns rituāls kopā ar folkloras kopu "Delve". Pasākuma laikā darbosies vainagu pīšanas darbnīca un meistarklases. Arī Pļavnieku Zaļās birzs "Stropā" būs ielīgošanas pasākums ar Laumu Matuli, folkloras kopām "Kokle" un "Tarkšķi".

18. jūnijā pulksten 19.00 uz ielīgošanas pasākumiem aicina arī kultūrtelpa "Strops" Ķengaragā un Ziepniekkalnā. Rīgas Ķengaraga Mūzikas un mākslas skolas pagalmā norisināsies ielīgošana kopā ar folkloras kopu "Skandinieki", savukārt Ēbelmuižas parkā Ziepniekkalnā skanēs Dzintara Lipora kokļu mūzikas koncerts, notiks jestri danči kopā ar Rīgas Danču klubu, vainagu pīšanas meistarklases un latvju rakstu darbnīcas.

19. jūnijā ielīgot varēs arī pašā Rīgas sirdī — pulksten 11.00 un pulksten 12.00 kultūras centra "Mazā ģilde" dārzā un pulksten 13.00 Rātslaukumā kopā ar orķestri "Rīgā". Pasākumā skanēs populāras un tautā iemīļotas Raimonda Paula un grupas "Labvēlīgais tips" melodijas.

Vakarpusē, no pulksten 17.30, kultūras pils "Ziemeļblāzma" parkā norisināsies pasākums "Šī dieniņa, rītdieniņa, parīt pati Jāņa diena!" Pasākuma laikā varēs piedalīties siera siešanas un vainagu pīšanas demonstrējumos, būs iespēja doties rotaļās un baudīt folkloras kopas "Teikas muzikanti" koncertu.

Lielkoncerts "Vidusvasaras dzīvestības" un "Jāņu riti" Uzvaras parkā

18. jūnijā no pulksten 19.00 Rātslaukumā norisināsies tradicionālais vasaras saulgriežu deju lielkoncerts "Vidusvasaras dzīvestības", kurā piedalīsies kultūras centra "Mazā ģilde" visu paaudžu deju kolektīvi, izdejojot latviešu tautas dejas zelta fondu un mūsdienu horeogrāfijas darbus, radot krāšņu un emocionāli piepildītu svētku notikumu pašā pilsētas sirdī. Koncerta mākslinieciskais vadītājs Jānis Purviņš, vadītāja aktrise Zane Jančevska.

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Ieteiktie raksti

19. jūnijā visas dienas garumā Doma laukumā Zāļu tirgū būs iespēja sagādāt svētkiem jāņuzāles, amatnieku darinājumus, vasaras ražas veltes, kā arī baudīt skatuves programmu. Savukārt pulksten 18.00 kultūras centra "Mazā ģilde" dārzā notiks pasākums "Dzied, māsiņa, Jāņu dziesmu!" ar siera siešanu, saulgriežu rituāliem un līgotņu mācīšanos, kurā līgotnes izdziedās kultūras centra kori, sievu folkloras kopa "Vilcenes", un koklētāju ansamblis "Kokļu klubs".

Savukārt pie kultūras centra "Imanta" pulksten 19.00 gaidāmas vasaras saulgriežu svinības "Tur, kur līgo zāles dej’", kurā visus priecēs Pārdaugavas deju kolektīvu sadancis, svētku ugunskurs, vainagu pīšana un vokālā ansambļa "Fortuna" koncerts.

18. un 19. jūnijā pulksten 12.00 un 15.00 Rīgas Porcelāna muzejs aicina piedalīties radošajās darbnīcās "Saulgrieži". Ikvienam interesentam, iepriekš piesakoties, būs iespēja bez maksas piedalīties darbnīcā un darboties ar dekolu lapām un porcelānu, radot vasarīgu, Jāņu un saulgriežu iedvesmotu suvenīru. Iepriekšēja pieteikšanās 10. un 11. jūnijā pa tālruni +371 26406354.

Bet 20. jūnijā koncertzālē "Ave Sol" pulksten 15.00 norisināsies koncerts "Saulstāvji" ar līgotnēm, balādēm un Jāņu nakts mistērijām Rīgas kamerkora "Ave Sol" izpildījumā.

20. jūnijā kultūrtelpā "Strops" Strazdumuižas parkā Juglā Jāņus ieskandinās etnogrāfiskais ansamblis "Suitu sievas", akordeoniste Karolīne Vancāne, būs arī vainagu pīšanas darbnīcas un draudzīga apkaimes kopienas vakarēšana pie ugunskura.

Lielākais ielīgošanas pasākums rīdziniekus un pilsētas viesus šogad gaidīs Uzvaras parkā, kur pasākumā "Jāņu riti" 20. jūnijā no pulksten 15.00 līdz pat vakaram notiks visu novadu folkloras kopu koncerti, radošās darbnīcas, amatnieku un mājražotāju tirdziņš. Pulksten 21.00 gaidāma Jāņu ugunskura pušķošana, sadziedāšanās un grupas "Zāle" koncerts, bet pulksten 23.00 Uzvaras parku pieskandinās deju lieluzvedums "Jāņu nakti darināju" ar deju ansambļa "Daiļrade" un jauktā kora "Sōla" dalību. Pēc pusnakts sagaidāms Jāņu ugunskura iedegšanas rituāls, danči un sadziedāšanās ar grupu "Rikši".

Vairāk par ielīgošanas un Jāņu pasākumiem Rīgā var uzzināt kultura.riga.lv, kā arī sekojot līdzi informācijai pašvaldības sociālo tīklu lapās "Rīga" un "Rīgā notiek".

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#deja #koncerti #māksla #pašvaldības #rīga #svētki
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