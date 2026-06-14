Rīga aicina uz ielīgošanas pasākumiem visā pilsētā

Sākot ar 17. jūniju galvaspilsētā norisināsies plaša ielīgošanas pasākumu programma, kuru baudīt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Jūnijā arī pilsētvide ietērpta saulgriežiem raksturīgajā vizuālajā identitātē, informē Rīgas pašvaldība.
Rīgas Jāņu kampaņai šī gada radošā ideja tapusi iedvesmojoties no vasaras saulgriežiem raksturīgajiem dabas pieredzējumiem. Saulgriežu nakts cikliski ir arī gada īsākā nakts un dabas pilnbrieda mirklis. Šī ir piesātinoša nakts ikvienai cilvēka maņai, un tā ir arī mītisku iztēles tēlu bagāta.
Sākot ar lekni ziedošu augu pasauli, karstu tveici un nosvīdušu muguru pie ugunskura, vēsu miglu un rasas pilienu pildītu gaisu, līdz ar noslēpumainiem mītiem piepildītu atmosfēru, kas balstās pagāniskajā dabas izziņā un tradīcijās. Veidojot simbiozi starp Rūtas Jumītes dizainu un Lotes Vilmas Vītiņas dzejas rindām, ir notverts Jāņu nakts maģiskums, kas netiešā veidā aicina ikvienu Rīgas iedzīvotāju un viesi ļauties domu lidojumam par savu īpašo Jāņu nakti un unikālajiem Latvijas dabas pieredzējumiem, ko iespējams notvert arī pilsētvides zaļajās kabatās.
Ielīgošanas pasākumi apkaimēs
Jau 17. jūnijā no pulksten 18.00 Čiekurkalna filiālbibliotēkas dārza kultūrtelpā "Strops" norisināsies ielīgošanas uguns rituāls kopā ar folkloras kopu "Delve". Pasākuma laikā darbosies vainagu pīšanas darbnīca un meistarklases. Arī Pļavnieku Zaļās birzs "Stropā" būs ielīgošanas pasākums ar Laumu Matuli, folkloras kopām "Kokle" un "Tarkšķi".
18. jūnijā pulksten 19.00 uz ielīgošanas pasākumiem aicina arī kultūrtelpa "Strops" Ķengaragā un Ziepniekkalnā. Rīgas Ķengaraga Mūzikas un mākslas skolas pagalmā norisināsies ielīgošana kopā ar folkloras kopu "Skandinieki", savukārt Ēbelmuižas parkā Ziepniekkalnā skanēs Dzintara Lipora kokļu mūzikas koncerts, notiks jestri danči kopā ar Rīgas Danču klubu, vainagu pīšanas meistarklases un latvju rakstu darbnīcas.
19. jūnijā ielīgot varēs arī pašā Rīgas sirdī — pulksten 11.00 un pulksten 12.00 kultūras centra "Mazā ģilde" dārzā un pulksten 13.00 Rātslaukumā kopā ar orķestri "Rīgā". Pasākumā skanēs populāras un tautā iemīļotas Raimonda Paula un grupas "Labvēlīgais tips" melodijas.
Vakarpusē, no pulksten 17.30, kultūras pils "Ziemeļblāzma" parkā norisināsies pasākums "Šī dieniņa, rītdieniņa, parīt pati Jāņa diena!" Pasākuma laikā varēs piedalīties siera siešanas un vainagu pīšanas demonstrējumos, būs iespēja doties rotaļās un baudīt folkloras kopas "Teikas muzikanti" koncertu.
Lielkoncerts "Vidusvasaras dzīvestības" un "Jāņu riti" Uzvaras parkā
18. jūnijā no pulksten 19.00 Rātslaukumā norisināsies tradicionālais vasaras saulgriežu deju lielkoncerts "Vidusvasaras dzīvestības", kurā piedalīsies kultūras centra "Mazā ģilde" visu paaudžu deju kolektīvi, izdejojot latviešu tautas dejas zelta fondu un mūsdienu horeogrāfijas darbus, radot krāšņu un emocionāli piepildītu svētku notikumu pašā pilsētas sirdī. Koncerta mākslinieciskais vadītājs Jānis Purviņš, vadītāja aktrise Zane Jančevska.