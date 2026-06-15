Brīvdienās, pateicoties brīdinājuma šāvienam, likumsargiem izdevies aizturēt bēgošu nelegālo migrantu pārvadātāju no Francijas, informēja Valsts robežsardzē.
Svētdien policija Laucesas pagastā pārbaudei mēģināja apturēt kādu "Toyota" markas automašīnu, tomēr automašīnas vadītājs neapstājās. Policisti sāka pakaļdzīšanos, kuras rezultātā automašīna iebrauca pļavā.
Automašīnas vadītājs un pasažieri metās bēgt. Policisti šoferim deva rīkojumu apstāties, taču viņš nepakļāvās prasībai un turpināja bēgšanu, tāpēc policisti izdarīja brīdinājuma šāvienu gaisā.
Pēc tam transportlīdzekļa vadītājs — Francijas pilsonis — tika aizturēts notikuma vietā. Piesaistot robežsargu ar dienesta suni, tika konstatētas arī sešas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Savukārt svētdien policija uz autoceļa Malta-Rēzekne pārbaudei mēģināja apturēt kādu "Volkswagen" markas automašīnu, tomēr automašīnas vadītājs nereaģēja uz policistu likumīgo prasību apturēt transportlīdzekli.
Policisti sāka pakaļdzīšanos, kuras rezultātā Lūznavas pagastā konstatēja automašīnu grāvī. Automašīnas vadītājs un pasažieri aizbēga.
Robežsargi nekavējoties sāka meklēšanas pasākumus, kuru rezultātā tika atrastas sešas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret pārvadātājiem sākti kriminālprocesi.
12 personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju.
Valsts robežsardze par personu nelikumīgu pārvietošanu vai personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau sākusi 75 kriminālprocesus pret 61 personu.
Kopš 2021. gada 11. augusta atsevišķās administratīvajās teritorijās Latvijā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms, kurā Nacionālie bruņotie spēki un Valsts policija sniedz atbalstu Valsts robežsardzei Latvijas-Baltkrievijas robežuzraudzības nodrošināšanā.
Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.
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