Bauskas novada Īslīces pagastā uz autoceļa 8. maija vakarā notika traģisks ceļu satiksmes negadījums – automašīna nāvējoši notrieca 2012. gadā dzimušo meiteni, kura, ceļmalā izkāpusi no autobusa, šķērsoja brauktuvi.
Pēc kopīgas klases ekskursijas Īslīces pamatskolas skolēnu autobuss bija apstājies ceļa malā, lai izlaistu divas meitenes, kuras vēlējušās izkāpt tuvāk mājām. Konkrētajam autobusam logā bija dzeltenā transportlīdzekļu pazīšanas zīme "Bērnu grupa". Autobusa šoferis bērniem esot piekodinājis neskriet uz ceļa. Policijā sākts kriminālprocess, izmeklē notikušā apstākļus. Taču 13 gadus vecās Īslīces pamatskolas skolnieces Emīlijas Sindijas dzīve aprāvusies pāragri ..
Kad smagi cieš vai iet bojā bērni, sabiedrība notikušo uztver vēl saasinātāk un domā, ko darīt, lai šādi gadījumi neatkārtotos vai vismaz maksimāli tuvotos nulles atzīmei. Anete Aizbalte sabiedrisko iniciatīvu portālam "manabalss.lv" iesniegusi rosinājumu ieviest izmaiņas likumos, lai uzlabotu bērnu drošību ceļu satiksmē.
"Beigsim vainot bērnus un šoferus sistēmas robu dēļ! Ir jāievieš satiksmes apstāšanās un "STOP" zīme skolēnu autobusiem. [..] Pašreizējie Ceļu satiksmes noteikumi uzliek neproporcionāli lielu atbildību bērnam un autobusa vadītājam, taču nesniedz viņiem reālus rīkus drošības garantēšanai. Noteikums "samazināt ātrumu", tuvojoties bērnu grupas autobusam, praktiski dzīvē nestrādā – automašīnas turpina traukties garām autobusam, ātrumu nesamazinot, pārvietojoties gan ar 90 km/h, gan 110 km/h, pilsētā – ar 50 km/h," aicinājumā raksta A. Aizbalte. Iniciatīvas mērķis ir