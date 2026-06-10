Pēc izpārdota pirmā lielā solo koncerta grupa "MUUD" izdod jaunu dziesmu "Suņa dzīve", kas tapusi kopā ar dziedātāju Būū.
Dziesmas pamatā ir ideja par cilvēka dzīvi, kas atspoguļota caur suņa skatienu. Tā runā par ikdienas problēmām, ar kurām saskaramies, un par veidiem, kā reizēm mēģinām no tām atbrīvoties — vienkāršāk, vieglāk un mazliet bezrūpīgāk.
"Suņa dzīve" aizsākās laikā, kad MUUD, gatavojoties solokoncertam, veidoja tiešraides. Vienā no tām viesojās arī Būū, un tieši tur tapa dziesmas pamats un pirmās idejas. Vēlāk tās pārauga skaņdarbā par vēlmi būt klātesošam, pavadīt laiku ar savējiem un atcerēties, ka prieks bieži vien slēpjas pavisam vienkāršās lietās.
"Iespējams, tas ir daudzu cilvēku sapnis — dzīvot bezrūpīgi. Visādā ziņā, man tāds ir... Suns, cilvēka labākais draugs, ir lielisks piemērs tam, ka katru dienu var nodzīvot kā pirmo un pēdējo. Radot dziesmu, iedvesmojāmies no tā. Būt šeit un tagad, ar draugiem, darīt to, kas dzīvē visvairāk patīk, un vēlāk saprast, ka ir tik daudz cilvēku, kuri domā līdzīgi. Tas ir tas suņa prieks," tā par jauno dziesmu saka grupas dalībnieks Mārtiņš Mednis.
Šī nav pirmā MUUD un Būū muzikālā satikšanās. Iepriekš dziedātāja piedalījusies arī MUUD dziesmā "Smēre", kā arī līdz šim zināmākajā kopdarbā "Ēno". Jaunā dziesma "Suņa dzīve" šo sadarbību turpina brīvākā un vasarīgākā noskaņā. Kopā ar dziesmu tapusi arī tās vizualizācija, kas aicina sajust dzīvi caur suņa acīm.
Grupa turpina aktīvu vasaras sezonu un aicina klausītājus uz koncertiem Ventspilī 12. jūnijā un Jelgavā 17. jūlijā, kā arī citviet Latvijā. Koncertos būs iespēja dzirdēt arī jauno singlu dzīvajā izpildījumā.
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