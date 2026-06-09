Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde pabeigusi izmeklēšanu lietā par 2025. gada jūlijā Jūrmalā daudzstāvu mājas dzīvoklī izdarītu vīrieša slepkavību. Mājoklī tika atrasti virtuves priekšmeti ar bojāgājušā vīrieša ķermeņa audu fragmentiem, tāpēc kriminālprocesā tika izmeklēta arī līķa apgānīšana. Valsts policija ir rosinājusi prokuratūru turpināt kriminālprocesu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanai sievietei, kura tiek turēta aizdomās par šo noziegumu, informē VP.
2025. gada 12. septembrī Valsts policija izbrauca uz kādu dzīvokli Jūrmalā, jo bija saņemta informācija, ka kopš 2025. gada jūlija bezvēsts prombūtnē atrodas 1951. gadā dzimis vīrietis, un bija zināms, ka viņš dažkārt uzturas šajā adresē.
Ieejot dzīvoklī, likumsargi sajuta līķa smaku. Vienā no istabām viņi pamanīja vairākus maisus ar sagrieztām matrača daļām, segām, spilvenu, gultas veļu, papīra salvetēm, cilvēka ķermeņa ādas gabalu un cilvēka ķermeņa mīksto audu fragmentiem.
Veicot tiesu medicīnisko ekspertīzi, tika noskaidrots, ka cilvēka ķermeņa daļas pieder bezvēsts prombūtnē esošajam vīrietim. Notikuma vietas apskates laikā minētajā dzīvoklī tika atrasts mumificējies suns, kas ietīts vairākās segās un guļammaisos. Savukārt kratīšanas laikā dzīvoklī tika izņemti dažādi priekšmeti — gaļas dēlīši, cirvis, naži, šķīvis, šķēres, uz kuriem tika konstatēts bezvēsts pazudušā vīrieša bioloģiskais materiāls.
Bezvēsts pazudušā vīrieša bioloģiskais materiāls tika konstatēts arī kratīšanas laikā izņemtajā gaļas maļamajā mašīnā.
Aizdomās par slepkavības izdarīšanu policisti turpat dzīvoklī aizturēja 1982. gadā dzimušu sievieti — bojāgājušā vīrieša radinieci. Viņa pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika atzīta par aizdomās turēto personu un viņai noteikta ambulatorā tiesu psihiatriskā ekspertīze. Iepriekš policijas redzeslokā aizdomās turētā sieviete nebija nonākusi.
Kriminālprocesā nav noskaidrots, ka sieviete būtu ēdusi vīrieša līķi. Vienlaikus policijai visas mirušā vīrieša ķermeņa daļas neizdevās atrast, informēja policijā.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta un 228. panta pirmās daļas — par slepkavību un par neapbedīta līķa apgānīšanu.
2025. gada 18. decembrī tiesa pieņēma lēmumu par sievietes ievietošanu ārstniecības iestādē, uz laiku līdz tiesa pieņems lēmumu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu.
Iegūstot pietiekamu pierādījumu kopumu, 2026. gada 3. jūnijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļas amatpersonas kriminālprocesu nodeva Pierīgas prokuratūrai, ierosinot kriminālprocesa turpināšanu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai.
Krimināllikumā teikts, ka personām, kas izdarījušas noziegumus, bet sirgst ar psihiskiem traucējumiem un ir ekspertīzē atzītas par nepieskaitāmām, var noteikt medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus. Tie paredz ārstēšanu medicīnas iestādē, ārstēšanu vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā un ārstēšanu specializētā psihiatriskajā slimnīcā ar apsardzi. Tāpat šādos gadījumos var personu nodot tuvinieku vai citu personu, kas veic slimnieku kopšanu, gādībā.
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