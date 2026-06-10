Japānas vidienes pilsētā Ucunomijā otrdien policija turpināja meklēt Āzijas melno lāci, kas pagājušās nedēļas nogalē un pēc tam naktī uz pirmdienu vairākkārt gan novērošanas kamerās, gan cilvēku klātbūtnē tika pamanīts pusmiljonu iedzīvotāju lielās pilsētas dzīvojamo ēku rajonos.
Ucunomija atrodas vien 100 kilometru attālu no galvaspilsētas Tokijas. Drošības dēļ pilsētā pagaidām slēgtas 94 skolas un iedzīvotājus brīdina bez īpašas vajadzības nepamest mājas, turēt durvis un logus aizvērtus.
Lāču populācija pēdējos gados Japānā pieaugusi. Tie aizvien biežāk ieklīst apdzīvotās vietās, ko uzskata par iedzīvotāju skaita samazināšanās sekām Japānas lauku rajonos. Ir arī atsevišķi cilvēku ievainošanas gadījumi. Pagājušajā nedēļā Fukušimā lācis ielīda kāda uzņēmuma birojā, kur ievainoja vienu no darbiniekiem un aizbēga caur logu. Attēlā lāču ķērāji patrulē Ucunomijas ielās.
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