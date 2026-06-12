Augšdaugavas novadā un Krāslavas novadā šonedēļ robežsargi sadarbībā ar Valsts policiju par deviņu nelegālo migrantu pārvadāšanu aizturējuši Polijas un Latvijas pilsoņus, informēja Valsts robežsardzē.
11. jūnija vakarā policija Sventes pagastā pārbaudei apturēja kādu Polijā reģistrētu "Audi" markas automašīnu, kuru vadīja Polijas pilsonis. Savukārt aizvadītajā naktī policisti Ezernieku pagastā pārbaudei apturēja "Seat" markas automašīnu, kuru vadīja Latvijas pilsonis.
Pārbaudot automašīnas, to salonos un bagāžas nodalījumos konstatētas vienā gadījumā piecas, otrā gadījumā — četras aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret pārvadātājiem sākti kriminālprocesi, savukārt deviņas pārvadātās personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju.
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