Ar ko mirdzaritmija atšķiras no citām aritmijām un kāpēc tā ir biežākā no aritmijām? Uz šiem un citiem jautājumiem TV24 raidījumā "Ārsts atbild" skatītājiem skaidrojumu un atbildes sniedza Skrides Sirds klīnikas aritmologs Daiņus Gilis.
"Mirdzaritmijā var iedzīvoties, ja ir ģenētiskais faktors, pārmantojamība, otra lieta – daudzi par maz nopietni uztver asinsspiediena kontroli, jāteic, arī alkohola lietošana var ietekmēt mirdzaritmijas rašanos."
Ne mazāk būtisks faktors ir stress un emocionālā pārslodze darbā.
"Ir dati par nervu sistēmas ietekmi – mums ir tā saucamā parasimpātiskā un simpātiskā nervu sistēma, kas kopā veido veģetatīvo nervu sistēmu. Tā ir nervu sistēma, kas ne vienmēr no mums ir atkarīga, tā ir mūsu reakcija uz dažādiem stimuliem un tā var ietekmēt gan sirdsdarbību, gan ritmu. Arī asinsspiediens var palielināties, ja cilvēkam ir regulāra trauksme, slikts miegs."
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