Līdz nākamās nedēļas vidum Latvijā katru dienu gaidāmi lietus mākoņi, dažkārt līs stipri un dārdēs pērkons, gaiss būs vēss, prognozē sinoptiķi.
Sestdien valsts austrumos ilgstoši līs, bet Kurzemē un Zemgalē uzspīdēs saule, veidosies lietus mākoņi, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes. Naktī dažviet Kurzemē termometra stabiņš noslīdēs līdz +4 grādiem, maksimālā temperatūra dienā gaidāma no +12 grādiem vietām Latvijas austrumos līdz +20 grādiem rietumos.
Svētdien, pirmdien un otrdien brīžiem līs, dažviet būs pērkona lietusgāzes. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem, negaisa laikā tas kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra naktīs būs +7..+12 grādi, dienās gaiss iesils vien līdz +14..+18 grādiem.
Iespējams, no nākamās nedēļas vidus nokrišņu kļūs mazāk. Nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra paaugstināsies. Saskaņā ar pašreizējo "Global Forecast System" prognozi pirms Jāņiem gaidāms 30 grādu karstums, svētkos atgriezīsies vēsāks laiks.
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