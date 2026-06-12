Romas pāvests Leons XIV ceturtdien ieradās Spānijai piederošajās Kanāriju salās, lai tiktos ar migrantiem, no kuriem daudzi tur ieradušies bīstamos jūras braucienos no Āfrikas.
Leons XIV ar šo vizīti piepilda sava priekšgājēja pāvesta Franciska vēlmi, kurš pirms gada nomira, nepaspējis doties plānotajā braucienā uz Kanāriju salām. Kanāriju salas 2024. gadā sasniedza vairāk nekā 46 000 migrantu, kas bija rekordskaits. Saskaņā ar Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) datiem pērn aptuveni 1200 migrantu gāja bojā vai pazuda bez vēsts, mēģinot sasniegt Kanāriju salas. Argineginas osta Kanāriju salās 2020. gadā ieguva "kauna piestātnes" reputāciju, kad tur vairāk nekā 3000 migrantu pavadīja naktis zem klajas debess vai pašdarinātā pajumtē. Pāvesta vizītes mērķis ir "mainīt šo kauna piestātnes tēlu, kas bija humānās uzņemšanas sistēmas sliktas pārvaldības rezultāts, un pārvērst to par integrācijas piestātni", sacīja katoļu labdarības organizācijas "Caritas" ģenerālsekretāre Kanāriju salās Kaja Suaresa. Leons pirmdien uzrunā Spānijas parlamentam aicināja izveidot "drošus un legālus ceļus" imigrācijai, kā arī sniegt migrantiem "cienīgu uzņemšanu un reālas iespējas integrācijai".
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