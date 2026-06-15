Gaidot savu trešo studijas albumu "EKSPRESIJAS 1", Latvijas vadošais perkusiju pirkstu stila ģitārists Gints Smukais nodod klausītājiem ilgi lolotu singlu — grupas "Instrumenti" hita "Zemeslodes" instrumentālo versiju un tās videoklipu.
Vienlaikus mūziķis izziņo vērienīgu rudenī gaidāmo albuma prezentācijas koncerttūri, kas aptvers skatuves gan Latvijā, gan Lietuvā. Jaunā ieraksta radošais process tapis ar AKKA/LAA autora stipendijas atbalstu "AMFO studijā", un tā tehnisko izpildījumu — skaņas režiju, miksu un māsteru — veidojis pieredzējušais skaņas inženieris Toms Lisments.
Skaņdarbs "Zemeslodes" Ginta Smukā daiļradē ieņem ļoti zīmīgu vietu, jo tieši šī melodija pirms 11 gadiem viņam atvēra durvis uz latviešu autoru mūzikas pasauli un iedvesmoja radīt pirmo transkripciju uz ģitāras. Gadu gaitā, attīstoties mūziķa ģitārspēles tehnikai un izpildot šo aranžējumu vairāk nekā tūkstoš dažādos pasākumos, skaņdarbs ir ieguvis arvien skaistāku un pilnīgāku formu.
Gints atzīst, ka nu šis darbs beidzot ir noslīpēts līdz pilnībai, tādēļ ir pienācis laiks tā instrumentālo versiju nodot plašāka klausītāju loka vērtējumam lielākajās straumēšanas vietnēs. Mūziķis arī atklāj, ka singla ierakstā viņam būtisks bijis pašu autoru — grupas "Instrumenti" mūziķu Jāņa Šipkēvica un Reiņa Sējāna — atbalsts un uzticēšanās, saņemot viņu radošo svētību skaņdarba izpildījumam un oficiālai izdošanai.
Par singla "Zemeslodes" videoklipa ideju Gints Smukais stāsta: "Video filmēts "AMFO studijā" — vietā, kur ierakstīju savu jauno albumu, kurā būs dzirdams arī šis skaņdarbs. Tam ir īpaša nozīme, jo pirms 11 gadiem es tieši tādos pat studijas apstākļos audio un vizuālā formātā fiksēju savu pašu pirmo "Zemesložu" versiju, kad vēl biju krietni jaunāks un ar mazāku pieredzi. Vēlos, lai šis videoklips ir kā atskaites punkts tam, kā šo gadu laikā esmu audzis gan kā cilvēks, gan kā mūziķis, sasniedzot jaunu radošo briedumu."
Līdztekus jaunajam singlam ģitārists aktīvi gatavojas septembrī gaidāmajai albuma "EKSPRESIJAS 1" izdošanai, kurā būs apkopoti pēdējo piecu gadu laikā radīti darbi — kopumā desmit jaunas Ginta Smukā oriģinālkompozīcijas un divi citu autoru darbu aranžējumi.
"EKSPRESIJAS 1" ir albuma pirmā daļa, kuras turpinājums gaidāms jau nākamgad — 2027. gadā. Albuma muzikālais materiāls ir dziļi introspektīvs un reflektē par pēdējā laika globālajiem un individuālajiem satricinājumiem. Skaņdarbu ideju dīgsti meklējami pandēmijas laika vientulībā un mājsēdē, pārdzīvojumos un bailēs par karu Ukrainā, līdz pat vienkāršai sarunai ar svešinieku pārtikas veikalā un aiz sienas esošu kaimiņu mīlestībā. Albuma ierakstā kā viesmākslinieki piedalās un savu unikālo muzikālo rokrakstu ienes hiphopa izpildītājs ansis, ģitāristi Rihards Lībietis un Jānis Kalniņš, saksofonists Artis Gāga un čelliste Erna Daugaviete.
Jaunā albuma iznākšanu Gints Smukais svinēs ar vērienīgu prezentācijas koncertturneju, kas no septembra beigām līdz pat decembra vidum norisināsies koncertzālēs Latvijā un Lietuvā. Lēmums paplašināt koncertu ģeogrāfiju ārpus Latvijas robežām pieņemts pēc klausītāju lielā pieprasījuma, jo pērn Gints aktīvi uzstājās kopā ar slaveno lietuviešu mākslinieku Daddy Was A Milkman, iemantojot patiesu kaimiņvalsts publikas mīlestību.
Koncertprogramma būs kontrastiem bagāta un pilnībā attaisnos albuma nosaukumu. Tajā izskanēs gan dinamiskas un ekspresīvas ritma spēles, gan melanholiskas noskaņas, kuras Gints papildinās ar personiskiem pieredzes stāstiem no sava dekādēm ilgā ceļa mūziķa un komponista gaitās. Mūziķis atskaņos arī īpaši šai koncerttūrei veidotus ģitāras solo aranžējumus skaņdarbiem, kuru autori ir tādi izcili latviešu komponisti un grupas kā Imants Kalniņš, Uldis Marhilevičs, "Instrumenti" un citi.
Jau izziņoti pirmie turnejas koncerti: 9. oktobrī Rīgā, kultūrbārā "MASA", 10. oktobrī Mālpils muižā, 16. oktobrī Valmieras kultūras centrā, 23. oktobrī koncertzālē "DUNA" Kuldīgā, 30. oktobrī Salacgrīvas kultūras namā un 10. decembrī Ogres novada Kultūras centrā.
Gints Smukais ir latviešu ģitārists un komponists, kurš ir izkopis savu unikālo rokrakstu, padziļināti izzinot un apgūstot kompozīciju un ģitārspēli perkusiju pirkstu stilā, kurā instruments vienlaikus veido gan melodiju, gan ritma sekciju. Viņš ir guvis atzinību un apbalvojumus prestižos starptautiskos ģitāristu konkursos ASV un Kanādā, kā arī kā pirmais šī žanra pārstāvis no Baltijas valstīm uzstājies pasaules lielākajā mūzikas industrijas izstādē "NAMM Show" Kalifornijā un pārstāvējis valsti festivālā "Tallinn Music Week".
Šī gada martā Gints Smukais triumfēja Gada augstākajā mūsdienu mūzikas apbalvojumā GAMMA, saņemot titulu "Gada instrumentālās mūzikas mākslinieks", kas nostiprina viņa vadošo pozīciju šajā žanrā. Viņa oriģinālmūzikas albums "Flourish" (2018) un kopprojekts "BĒRZIŅŠ JAUNAIS SMUKAIS" (2022) nominēti Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvai "Zelta Mikrofons". Mūziķis regulāri uzstājas gan kā solo mākslinieks, gan sadarbojas ar tādiem zināmiem mūziķiem un kolektīviem kā ansis, Daddy Was A Milkman, Alise Joste, Jānis Aišpurs, Jānis Stībelis, Elza Rozentāle, MUSIQQ, Kaspars Zemītis, Olga Rajecka, koris "Maska" un citi.
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