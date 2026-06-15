Rokmūzikas trio "B OPTIMIST" izdod jaunu dziesmu ar nosaukumu "Kur gan tā ved". Tas ir stāsts par romantisku pasaules uztveri, dzīves kustību un saikni ar dabu.
Dziesmai tapis arī videoklips kā silta, vasarīga sajūtu filma par cilvēku, kurš brīdī, kad pārņem ikdienas rutīna, dodas prom no pilsētas, lai atgūtu iedvesmu, vieglumu un spēju no jauna ieraudzīt pasaulē skaisto.
Videoklipā galveno lomu atveido Valdis Negajs, savukārt radošo komandu veido Valters Levins, Olga Levina, Gatis Levins, Roberts Levins un Linards Liepa. Dziesmas mūzikas un teksta autori ir grupa B OPTIMIST.
No 12. jūnija dziesma pieejama visās lielākajās straumēšanas platformās. Savukārt 31. jūlijā B OPTIMIST uzstāsies Liepājā festivālā Summer Sound.
Iepriekšējais grupas singls "Tā vēl nav bijis nekad" sasniedza Radio StarFM TOP 20 pirmo vietu, kā arī iekļuva Radio SWH TOP 20 sarakstā.
Rokmūzikas trio "B OPTIMIST" rada enerģisku un emocionālu mūziku latviešu valodā kopš 2013. gada. Grupa izdevusi piecus studijas albumus un uzstājusies dažādos pasākumos un festivālos, piemēram, Summer Sound un Positivus. B OPTIMIST sastāvā ir Valters Levins, Roberts Levins, Linards Liepa. Grupas mūzika dzirdama Spotify, Bandcamp, iTunes, YouTube un citās straumēšanas vietnēs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu