22. un un 23. maijā Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē jau devīto gadu notika Baltijā lielākais meža izziņas pasākums "Latvijas Meža dienas".
Divu dienu svētkus apmeklēja rekordliels interesentu skaits – teju 16 tūkstoši apmeklētāju. Pasākuma laikā varēja iepazīt Latvijas mežsaimniecību vairāk nekā 100 meža izziņas pieturās un baudīt plašu izklaides programmu uz pasākuma skatuves. Pasākuma laikā dalībnieki piedalījās LVM dabas parka Tērvetē vētru skartās mežaudzes atjaunošanā.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu