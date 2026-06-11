Light drizzle 17 °C
C. 11.06
Ingus, Mairis, Vidvuds
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#aizsardzība #aizsardzibaslinija #armija #karavīri #sif_maf2026

Aizsardzības līnija. No "Hummer" līdz "Hunter" — Latvija sagaida modernu bruņutehniku

Atis Klimovičs / Latvijas Avīze
2026. gada 11. jūnijs, 08:00
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 11. jūnijs, 08:00
Par kaujas laukā Ukrainā pārbaudīto "taksometru" "Patria" pirmās atsauksmes esot labas.
Par kaujas laukā Ukrainā pārbaudīto "taksometru" "Patria" pirmās atsauksmes esot labas.
Foto: Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde

Labāk vēlāk nekā nekad – vajadzētu atkārtot veco teicienu, lai raksturotu situāciju ar bruņutehniku Latvijas bruņotajos spēkos.

Reklāma

Ilgi tādas faktiski nebija – līdz brīdim, kamēr aizsardzības resors spēja izšķirties par pirmo iepirkumu un laika posmā no 2016. līdz 2020. gadam Sauszemes spēku kājnieku brigāde tika pie Lielbritānijā radītajām izlūkošanas kaujas mašīnām CVRT. Tad arī šī brigāde pārtapa no kājnieku brigādes par mehanizēto kājnieku brigādi. Tagad Latvija jau spērusi platu soli uz priekšu un ne tikai armija, bet arī Zemessardze mācībās lieto kājnieku kaujas mašīnas "Patria", bet pavisam drīz valsts aizsardzības stiprināšanā tiks saņemtas kājnieku kaujas mašīnas "Hunter" jeb "Mednieks". Tas uzskatāms par būtisku soli bruņoto spēku apgādē, jo "Mednieks" ir pavisam cita līmeņa kaujas tehnika, kādas mūsu bruņotajos spēkos vēl nav bijis. Tikai tagad līdz ar "Mednieka" saņemšanu, ja runājam godīgi, sauszemes spēku mehanizētā brigāde patiesi kļūs mehanizēta, tik augstu novērtējuši šo kaujas mašīnu Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji.

Viss sācies ar "Hummer"

Par to, kādas jaunas spējas kara laukā iespējams iegūt, ja karavīra rīcībā ir bruņutehnika, ne vienam vien Latvijas bruņoto spēku pārstāvim nācies uzzināt un tieši izjust sadursmēs starptautisko misiju laikā. Pamatā divos karstajos punktos – Irākā un Afganistānā. Atceras pulkvežleitnants Eduards Šinkūns, Sauszemes spēku operatīvās plānošanas un mācību pārvaldes priekšnieks: ""Hummer" ir samērā veca tehnika, bet joprojām mēs to uzturam. Tie sevi ļoti labi pierādīja, tajā skaitā Afganistānā, kad piedalījāmies starptautiskajās operācijās. Kā šodien atceros – 2010. gadā mums parādījās pirmās šīs mašīnas un tas deva pavisam citas iespējas operēt kaujas laukā, tas ļāva iebraukt vietās, kur iepriekš no drošības viedokļa nebija iespējams. Varējām veikt uzbrukuma operācijas specifiskos rajonos, bija iespējams operēt zem pretinieka uguns. Tas parādīja, kā bruņulīdzeklis spēj atbalstīt kājnieku. Pats biju vada komandieris, spēju operēt un komandēt grupējumu, kas bija manā rīcībā. Tad pa īstam sapratu, ko spēj bruņutehnika, kā tā var atbalstīt kājniekus. Atminos pirmo sastapšanos kaujā ar pretinieku vienā no virsotnēm. Ja mums toreiz nebūtu bruņutehnikas, noteikti viena daļa mūsu karavīru neatgrieztos mājās. Precīzi atceros to skaņu, kad ienākošā lode atsitas pret bruņutehniku, pret stiklu un tu vari justies droši, zinot, ka lode neizies cauri. Pārsvarā tās bija kalašņikova lodes un 7,62 mm bruņusitēja lodes."

Zināmā mērā var uzskatīt, ka šajās misijās tika nobriedināta doma par to, ka Latvijas bruņotajiem spēkiem arī nepieciešama bruņutehnika. Līdz tam gan bija jāpaiet pietiekami ilgam laikam, tika daudz diskutēts, kādu tehniku vajadzētu izvēlēties un cik tas maksās. Saprotams, allaž sevišķi "norūpējusies" bija tā Saeimas opozīcijas daļa, kuru pierasts uzskatīt par prokrievisku.

Lai arī ceļš uz savu bruņutehniku nebija viegls, tas tika sasniegts un kopš 2016. gada, Latvijas armijas sauszemes spēkos ir mehanizētā kājnieku brigāde. Lai saprastu, cik tas nozīmīgi, jāzina, kādi ir ieguvumi no tā. Vaicāju pulkvežleitnantam E. Šinkūnam, pēc kādiem parametriem būtu jāvērtē bruņutehnika. "Bruņotajam transportam no svara ir trīs lietas. Pirmā – uguns jauda, kāda ieroču sistēma atrodas uz šī transporta līdzekļa, otrā – kāds ir aizsardzības līmenis, pret kādiem kinētiskajiem draudiem spējam stāties pretī, trešā ir izlūkošana – kādi sensori ir šai mašīnai, vai mijiedarbībā ar ieroci vai atsevišķi, kā tā spēj identificēt pretinieku, tam sekot un sekmīgi iznīcināt," teica pulkvežleitnants. Arī Valmierā bāzētā uzņēmuma "Patria Latvia" tehniskais un attīstības direktors Didzis Veidenbaums, kas pēc 25 dienesta gadiem atvaļinājies majora pakāpē, "Latvijas Avīzei" norādīja, ka bruņutehnikas ieviešana ir būtisks solis armijas attīstībā. "Kad biju dienestā, saņēmām lietotu tehniku. Biju klāt, kad veda CVRT, biju tajā rūpnīcā, kur tos jauca ārā, taisīja kapitālos remontus, un atceros – toreiz visiem likās – lieliski, gandrīz jauna mašīna! Tagad ir "Patria", pilnīgi jauna 6x6 mašīna, tas pirmkārt. Otrkārt – pilnīgi lielākas spējas, nekā mums bija pirms tam. Kas tad iepriekš bija rotas komandiera rīcībā – viņam bija kravas mašīna "Scania", ar ko aizvest desmit karavīrus no kaut kurienes uz kaut kurieni. Bet kas ir "Scania" – brezents, tevi neviens neredz, bet tagad ir aizsardzība kaut vai minimālā no 7,62 mm kalibra, no strēlnieku ieroča, no parastajām mīnām – tā ir aizsardzība, mobilitāte ātruma ziņā un arī caurejamība."

Pēc kaujas mašīnas CVRT saņemšanas viens otrs militārās jomas profesionālis bija skeptisks par šīs britu ražotās izlūkmašīnas derīgumu. Tomēr tagad, desmit gadus pēc pirmo mašīnu saņemšanas, tās joprojām kalpo mūsu armijai. 

To skaits ir aptuveni divi simti, no kurām daļa tagad nosūtīta Ukrainai. CVRT ir pieci atšķirīgi veidi – "Scimitar", kas paredzēts kaujām ar smago tehniku, aprīkots ar 30 mm lielgabalu, "Sultan" – komandvadības mašīna, "Spartan" – desanta mašīna, kurā var braukt septiņi karavīri, "Samaritan" sanitārā mašīna var vest četrus cietušos un "Samson" – tehnikas evakuācijas bruņutransportieris. Sākotnēji CVRT bijis iecerēts kā vieglais tanks, taču, raugoties no NATO standartiem, tas nav uzskatāms par tanku, jo nav atbilstošu bruņu un ieroču sistēmas. CVRT drošības līmeni (pavisam tie ir seši) sauszemes spēku pulkvežleitnants neatklāja, vien piebilda, ka noteikti varētu vēlēties augstāku līmeni. Tādēļ tā īsti netop skaidrs, kāda līmeņa kinētiskos triecienus spēj izturēt šī mašīna, kuras ražošanā izmantots specifisks alumīnija sakausējums. Neraugoties uz to, CVRT ir arī priekšrocības, tas apbruņots ar 30 mm lielgabalu, kas ļoti nopietni spējot ietekmēt pretinieka bruņutehniku līdz pat pusotram kilometram tālu. Lielas priekšrocības ir mašīnas caurejamība, spējas pārvietoties tādā apvidū, kur cita tehnika to nespēj. Vēl uzteicama ir mašīnas vienkāršība, jebkurš cilvēks, kas ir draugos ar tehniku, spēs to saremontēt kaujas apstākļos bez īpašām zināšanām.

Desmit gadus Latvijas sauszemes spēku mehanizētajā brigādē nokalpojušās CVRT kaujas mašīnas joprojām pilda dienestu. Attēlā: kareivis Daniels Davidovs (no kreisās) un raksta autors.
Desmit gadus Latvijas sauszemes spēku mehanizētajā brigādē nokalpojušās CVRT kaujas mašīnas joprojām pilda dienestu. Attēlā: kareivis Daniels Davidovs (no kreisās) un raksta autors.
Foto: Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde

Mehanizētās brigādes rīcībā ir CVRT, kas ražoti 70. un 80. gados, un tas nav nekas pārsteidzošs. Bruņutehnikas mūžs parasti ir mērāms vairākos gadu desmitos. Turklāt sauszemnieku rīcībā esošās mašīnas ir modificētas, tikušas atjaunotas. Mainīti dažādi mezgli, bruņas, uguns vadības sistēma, kas ir no modernā britu tanka "Challenger". Tas dod iespēju šo veco tehniku izmantot karadarbībā un tā joprojām var būt efektīva.

Kaujas taksometrs "Patria"

Tā nav izaicinoša smīnēšana, nosaucot "Patria" par kaujaslauka taksometru, bet gan patiess apzīmējums šīs tehnikas funkcijām. Tā esot ļoti robusta mašīna labā nozīmē, uzskata E. Šinkūns. "Mēs ļoti daudz esam sapratuši, operējot ar to, – samērā liela platforma, jauna, moderna un ērta. Ātri spēj pārvietot kājniekus, piemēram, 200 km attālumā braucot ar 70 km stundā. Esam saņēmuši atsauksmes arī no ukraiņiem. Mēs ļoti rūpīgi vērojam, kas notiek ar šo "Patria" Ukrainā, kādas ir priekšrocības un trūkumi tieši viņu apvidū. Ir daudz labu atziņu. Bet jāsaprot, ka "Patria" vairāk ir kā taksometrs. Var pārvadāt karavīrus, var evakuēt ievainotos, bet nav domāts tiešajā frontes līnijā, kur redzam kājnieku kaujas mašīnas un tankus. Protams, ka "Patria" nebūs tas transporta līdzeklis, ar ko būtu jāoperē šādā saskarsmē, tur jābūt modernām kājnieku kaujas mašīnām," teica pulkvežleitnants.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Arī "Patria Latvia" vadības pārstāvis D. Veidenbaums neslēpa, ka uzņēmumam ir cieši kontakti ar ukraiņu karavīriem. Iepriekš veikta ukraiņu mehāniķu apmācība, kopumā atsauksmes par šo kājnieku mašīnu esot labas. "Patria" esot klusa, kas ir būtiski kauju apstākļos. Ar to ikkatrs, kas vadījis vieglo automašīnu, varot iemācīties braukt pavisam neilgā laikā. Uzņēmuma pārstāvji bijuši Ukrainā tuvu frontei pavasarī, kad visapkārt bijuši dubļi, kusis sniegs un redzējuši, ka ukraiņi ir gandarīti par "Patria" caurejamību, mobilitāti. Kādiem uzdevumiem ukraiņi izmanto "Patria"? 

"Izmanto tā, kā nepieciešams – tas ir kaujas lauka taksis, kas veic apgādi, ved munīciju, pārtiku, evakuē. Bija arī neērtības – mašīna ir diezgan augsta un ievainoto ir diezgan grūti dabūt iekšā. 

Viņi veica savas modifikācijas atbilstoši savām vajadzībām, uzstādīja sietus un arī dažādas elektroniskās iekārtas. Labā ziņa ir tā, kā viņi teica: mašīnai pietiek elektriskās jaudas, lai vēl liktu klāt dažādas iekārtas. Viņi šos tīklus uzkonstruēja bez "Patria" iesaistes. Viena problēma – var redzēt, uzlikti papildu lukturi, jo oriģinālie lukturi paliek iekšā aiz tīkla un nedod vajadzīgo gaismu. Ja pasūtītājs pateiks – mums vajag mašīnu ar tīkliem, tad mēs tos izstrādāsim un uzstādīsim."

Pēdējā Ukrainas brauciena laikā Izjumas pilsētā gluži nejauši satiku ukraiņu karavīrus, kuru pārziņā tieši bija Latvijā ražotās "Patria". No viņiem uzzināju, ka viena no tām uzbraukusi uz mīnas un triecienu veiksmīgi izturējusi, nebija cietis neviens no iekšā esošajiem karavīriem. To apstiprināja arī D. Veidenbaums: "Mums ir tāda fotogrāfija, mašīna bez aizmugurējā riteņa, uzbraukusi uz mīnas. Mēs gan nezinām, uz kādas mīnas, bet ritenis ir norauts, tomēr mašīna spējusi uz pieciem riteņiem aizbraukt līdz drošai vietai, un visi cilvēki, kas bija iekšā, palika dzīvi. Tas tikai pierāda to, ka šī mašīna ir spējīga kaut ko izdarīt. Oficiālas ziņas par to gan nav pie mums atnākušas. Mašīna atbilst NATO otrajam aizsardzības līmenim, tas jau nav pateikts uz dullo. Es zinu, ka testa laikā atklājušies trūkumi, bijis jāpiestrādā vēl un vēl. Ir baumas, ka ukraiņi, kad saņēma mašīnas, vienu nolika poligonā un sāka pa to šaut paši, lai pārbaudītu. Viņi nav ticējuši, bet tagad arī viņi saka – 7,62 mm kalibru "Patria" iztur," tā atvaļinātais majors.

Katrai armijai jāspēj karavīrus ātri nogādāt no punkta A uz punktu B, un to "Patria" neapšaubāmi spēj izdarīt, lai arī tās aizsardzības līmenis ir mazāks nekā kājnieku kaujas mašīnām, kam aizsardzības līmenis ir 3. vai 4. Tomēr "Patria" spēj izturēt 7,62 mm kalibra bruņusitēja lodi, kas ir vērā ņemams faktors. Mašīnas var aprīkot ar 5,56 mm ložmetējiem, arī lielāka kalibra ložmetējiem un arī granātmetējiem.

Kājnieku kaujas mašīnas "Hunter" ("Mednieks") var būtiski uzlabot Latvijas armijas kaujasspējas.
Kājnieku kaujas mašīnas "Hunter" ("Mednieks") var būtiski uzlabot Latvijas armijas kaujasspējas.
Foto: Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde

Prieks par "Mednieku"

Pagājušajā nedēļā Latvijas bruņoto spēku ikdienā bija sevišķa diena, jo Valmierā, jaunajam aizsardzības ministram, atvaļinātajam bruņoto spēku pulkvedim Raivim Melnim klātesot, tika svinīgi prezentēta pirmā Latvijā komplektētā kājnieku kaujas mašīna "Hunter" jeb "Mednieks". Ministrs arī pats sēdās pie "Mednieka" stūres un pēc vairākiem ražotnes "Defence Partnership Latvia" teritorijā veiktajiem apļiem neslēpa sajūsmu: "Kā kājniekam, turklāt mehanizētajam kājniekam, man ir liels lepnums par to, ko mūsu karavīri kopā ar Aizsardzības ministriju, Spānijas partneriem un vietējo industriju ir paveikuši, un par to, ko būs saņēmuši. Kopā paveikts liels un fantastisks darbs, kas beidzot Sauszemes spēku mehanizētajai brigādei nodrošinās tās spējas, kas tai jau sen bija nepieciešamas."

Mediju vaicāts, kā jaunās kājnieku kaujas mašīnas spēs pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas modernajā kaujas laukā, kurā pamatā dominē dažāda tipa droni, būtiski apdraudot kaujas tehniku, ministrs teica, ka arī kara pieredze Ukrainā, ko viņš detalizēti iepazinis, dienot NBS, liecina, ka bažas par klasiskās kaujas tehnikas norietu esot priekšlaicīgas. 

Kaujas operāciju būtisku daļu veic karavīri, kuriem nepieciešama gan efektīva un mūsdienīga bruņutehnika, gan tās sniegtais uguns atbalsts. 

Turklāt Latvijas aizsardzības industrija ir gatava aprīkot jaunās kājnieku kaujas mašīnas ar dronu detekcijas, aizsardzības un pārtveršanas sistēmām.

Mehanizētās brigādes karavīru grupa jau pārradusies mājās no kursiem Spānijā, kur viņiem bija jāapgūst jaunā kaujas mašīna "Mednieks". Esot bijis iespaidīgi. Tā ir liela jaudīga mašīna, aprīkota ar modernām tehnoloģijām, modernāko ieroču sistēmu, kāda šobrīd ir pieejama tirgū, turklāt tā ir labi aizsargāta ar 4. līmeņa bruņām. Būtiski – rezerves daļas tiek ražotas Eiropā. Ar kādiem ieročiem šaus "Mednieks"? "Tas ir 30 mm "Bushmaster" lielgabals, kas ir galvenā sistēma. Bez tās vēl ir arī mazāka kalibra ložmetējs, kas ir sapārots ar tēmēšanas punktu lielgabalam. Pēc tehniskajiem parametriem trīs kilometru attālumā varētu iznīcināt augstākā līmeņa bruņas. Ne tikai kājnieku mašīnu, bet arī tankus, jo mašīna aprīkota ar modernāko tālās darbības "Spyke" prettanku sistēmu, kas ļauj ietekmēt pretinieku virs pieciem kilometriem, pirms pretinieks spēj ietekmēt ar savām ieroču sistēmām. Aizsardzības līmenis ir vērā ņemams, tas ļauj pietuvoties tuvajās distancēs sastapšanās kaujās ar pretinieku un risināt sarežģītus uzdevumus," "Mednieku" slavēja pulkvežleitnants.

Mehanizētās brigādes priekšrocības

Bez bruņām nav iespējams efektīvi cīnīties ar pretinieka bruņutehniku. Pēc pulkvežleitnanta domām, mehanizētās vienības spēj risināt tos uzdevumus, ko nevar izdarīt vieglais kājnieks. "Ja skatāmies, kas notiek Ukrainas frontē, saprotam, ka fronte ir nostabilizējusies abās pusēs un notiek lokāli mēģinājumi iegūt teritoriju, taču līdz tam vēl ir jānonāk. Mēs skatījāmies, kas notika kara sākuma fāzē, un tad pretinieks ļoti veiksmīgi izmantoja mehanizētās vienības lokāliem izrāvieniem, kur spēja iegūt teritoriju līdz pat 180 km trijās dienās. Un iedomājieties Latvijas mērogu – kur trijās dienās pretinieks būtu bez pretestības, ja nebūtu mehanizēto vienību? Runā par to, ka droni atrisinās visu pasaules kārtību kara darbībā, bet mēs, kas esam dzīvojuši mehanizēto kājnieku dzīvi un saprot, kāda loma ir mehanizētajiem kājniekiem, joprojām uzskatām, ka tikai kombinēto ieroču šķiru kauja būs efektīvs priekšnosacījums, lai varētu būt efektīvi kaujas laukā. Mums jābūt adekvātai tehnikai, jo tikai tad, kad mēs kontrolējam noteiktu teritoriju, kad tur atrodas mūsu kājnieks, mēs patiešām to kontrolējam. Un mums ir jābūt transporta līdzeklim, kas mūs uz turieni nogādās. Šobrīd mehanizētie kājnieki to spēj darīt. Ne tikai aizsargājoties, bet arī veicot uzbrukumus gan lokālus, gan dziļākus, jo parasto kājnieku šobrīd ir ārkārtīgi viegli ietekmēt un iznīcināt," stāstīja sauszemes spēku vadības pārstāvis.

MAF 2026
MAF 2026
Foto: #sif_maf2026

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Avīze".

Reklāma
Tēma
Aizsardzības līnija
Tēmturi
#aizsardzība #aizsardzibaslinija #armija #karavīri #sif_maf2026
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma