Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Malnavas koledžā šopavasar atklāta jauna Kokapstrādes tehnoloģiju pētniecības laboratorija.
Īstenojot Lauku atbalsta dienesta projektu, laboratorija nodrošina praktisko apmācību un pētniecību jaunizveidotajā studiju programmā "Kokapstrādes tehnoloģijas".
"Uz iekārtām iespējams veikt visas tās pašas darbības, kas notiek rūpnieciskajā ražošanā – zāģēšanu, ēvelēšanu, frē-zēšanu un slīpēšanu –, vienlaikus analizējot, kā apstrādes procesā uzvedas dažādas koku sugas un materiāli," "Latvijas Avīzei" stāsta studiju programmas direktors un lektors Vilnis Jakovļevs. Laboratorijā iespējams pētīt virsmas kvalitāti līmēšanai, koksnes savienojumu izveidi, kā arī dažādu materiālu apstrādes īpatnības. Vienlaikus laboratorija paver iespējas prototipēšanai.
Laboratorijā iespējams strādāt gan ar masīvkoksni, gan plātņu materiāliem un kompozītmateriāliem. Nākotnē laboratoriju plānots papildināt arī ar robotizētu risinājumu jeb "robota roku".
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
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