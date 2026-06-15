Anglijā Kembridžšīras grāfistē top pilnībā jauna pilsēta ar 10 000 mājokļu. Nortstova tiek reklamēta kā ilgtspējīga un ekoloģiska pilsēta, bet līdztekus harmoniskai mijiedarbībai ar dabu tāda iecerēta arī starp reliģijām – plānots uzbūvēt ticības centru, kuru dalīs kristieši un musulmaņi.
Dienvidkembridžšīras apgabala padome šomēnes plāno apstiprināt organizācijas “Northstowe Church Network” pieteikumu par jaunās pilsētas pirmā reliģiskā kopienas centra būvniecību, pirms augustā tiks piešķirts zemes nomas līgums uz 999 gadiem. Šī kristiešu grupa pārstāv Anglikāņu baznīcu, Apvienoto reformātu baznīcu un Baptistu savienību, tai ir saikne arī ar metodistiem, kvēkeriem un katoļiem.
Vēlas mazināt plaisu starp cilvēkiem
Nortstovas musulmaņu kopiena būs centra “enkurīrnieks”, islāma lūgšanu un izglītības telpa tiks izveidota stāvu virs kristiešu kapelas. Atiks Nasirs, viens no musulmaņu pilnvarniekiem, teic, ka darbs, ko viņa grupa veic kopā ar “Northstowe Church Network”, ir “mazs elements vienādojumā”, lai mazinātu plaisu starp cilvēkiem. “Mums ir patiešām smagi jāstrādā šajā sašķeltajā pasaulē, lai atgādinātu cilvēkiem, ka ir tik daudz vairāk lietu, kas mūs vieno, nekā to, kas mūs šķir. Mēs labprāt redzētu, ka līdzīgi nodomi tiek īstenoti arī citās kopienās,” aicina Nasirs.
Nortstovas musulmaņu kopienas līderis Džavads Navašs piebilst: “Sarunas par to, kas mums ir kopīgs, palīdz būvēt tiltus.
Mēs esam ticīgie, mēs esam labi cilvēki, mēs strādājam kopienas labā. Šīs ir kopīgās vērtības, kas mūs vieno.”
Viņiem piebiedrojas kristiešu mācītāja Beta Koupa: “Mēs vēlamies, lai mūsu bērni uzaugtu, pazīstot cits citu un draudzējoties, neatkarīgi no izcelsmes.” Viņa gan piebilst, ka tā nav jādara visur, piemēram, ja lauku ciematā jau ir skaista baznīcas ēka, bet šeit top jauna pilsēta no nulles.
Saskaņā ar plānu 19% no centra platības tiks izmantoti reliģiskām vajadzībām. Pārējā daļā atradīsies kafejnīca, izstāžu zāle, jumta terase un āra stāstu stāstīšanas aplis ar ugunskura vietu centrā. Izmaksas plānotas 5,6 miljonu mārciņu apmērā, ēkai jābūt gatavai līdz 2029. gadam. Grupa pašvaldībai maksās simbolisku nomas maksu.
Hinduisti meklēs savas telpas
Musulmaņu kopiena gan cer nākotnē iegūt savu atsevišķu ēku. Arī citas reliģiskās grupas aicinātas īrēt telpas namā, kas taps uz 0,25 hektārus liela zemes gabala ar skatu uz vietējo ūdenstilpi.
Hinduistu grupa “Hindu Samaj Northstowe” paziņojusi, ka iesniegs pašvaldībā citu pieteikumu, viņiem nepieciešama pastāvīga telpa ar iesvētītu zemi, lai uzstādītu savus reliģiskos tēlus. Te tomēr vietā piebilst, ka kristieši, musulmaņi un arī jūdaisti ir teoloģiski “radniecīgi”, pēc islāma atzinuma Grāmatas ļaudis – viena Dieva pielūdzēji, kas pārstāv monoteisma reliģijas. Hinduisti ar savu daudzveidīgo dievību tēlu tradīciju šajā vidē neiederas.
Apvienotajā Karalistē jau pastāv citi kopīgi kristiešu un musulmaņu forumi un arī dažādu reliģiju lūgšanu telpas, taču šī vieta varētu būt pirmā šāda veida būve valstī. 23. jūnijā gaidāms pašvaldības lēmums par zemes nomas tiesību piešķiršanu.
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