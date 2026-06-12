OECD: Latvijai jāstiprina valsts pārvalde, veselības aprūpe un zaļā pārkārtošanās

Valsts pārvaldes un veselības aprūpes rezultātu uzlabošana, vienlaikus paātrinot rīcību klimata jomā, veicinātu dzīves līmeņa paaugstināšanos Latvijā, teikts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) jaunākajā Ekonomikas pārskatā par Latviju
Pārskatā secināts, ka pēdējo 25 gadu laikā dzīves līmenis Latvijā ir tuvinājies OECD vidējam rādītājam, taču joprojām pastāv strukturālas problēmas. Atbilstoši jaunākajam OECD Ekonomikas pārskatam Latviju valsts finanšu un administratīvās kapacitātes uzlabošana, veselības rezultātu stiprināšana un zaļās pārkārtošanās paātrināšana veicinātu spēcīgu un ilgtspējīgu izaugsmi.
Pārskatā prognozēts Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugums 1,9% apmērā 2026. gadā un 2,2% apmērā 2027. gadā pēc 2,1% IKP pieauguma 2025. gadā. Paredzams, ka gada vidējā inflācija samazināsies no 3,8% 2025. gadā līdz 3,6% 2026. gadā un 3,2% 2027. gadā.
OECD ģenerālsekretārs Matiass Kormans piektdien, prezentējot pārskatu, norādīja, ka Latvijas ekonomika sarežģītā starptautiskajā vidē ir parādījusi noturību, ko veicinājušas reformas, kas ir uzlabojušas apstākļus investīcijām un uzņēmējdarbības izaugsmei.
Kormans uzsvēra, lai turpinātu tuvināties OECD valstīm ar augstāku ienākumu līmeni,
galvenās prioritātes ir valsts izdevumu efektivitātes un valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, veselības rezultātu uzlabošana un zaļās pārkārtošanās paātrināšana.
Tas veicinātu ražīgumu, paplašinātu iespējas un paaugstinātu dzīves līmeni.
Latvijas budžeta deficīts ir palielinājies, secināts pārskatā. Lai finansētu augstākas aizsardzības vajadzības, uzlabotu veselības aprūpi un mazinātu nabadzību vecumā, Latvija var palielināt izdevumu efektivitāti, pārskatīt izdevumu prioritātes un optimizēt nodokļu ieņēmumus, tostarp paplašinot nodokļu bāzi, iesaka OECD.
Pārskatā teikts, ka nodokļu sloga pārcelšana no darba uz īpašuma un vides nodokļiem, vienlaikus uzlabojot nodokļu iekasēšanu, ieviešot obligātu iedzīvotāju ienākumu nodokļa deklarāciju iesniegšanu un e-rēķinu izrakstīšanu, palīdzētu stiprināt Latvijas valsts finanses.
Valsts pārvaldes kapacitātes uzlabošana ir būtiska fiskālās ilgtspējas un izaugsmes veicināšanai, norāda OECD. Valsts pārvaldes darbības pārklāšanās mazināšana, izmantojot tematiskas un starpnozaru revīzijas, kā arī izdevumu pārskatīšanas un politikas ietekmes novērtējumu stiprināšana mazinātu fiskālās izmaksas un administratīvo slogu. Tas prasīs arī labāku datu apmaiņu starp valsts pārvaldes iestādēm un turpmākus centienus vienkāršot normatīvus.
Neskatoties uz uzlabojumiem kopš 2000. gadiem, paredzamais dzīves ilgums Latvijā joprojām ir viens no zemākajiem starp OECD valstīm, atzīmēts pārskatā. OECD ieskatā sabiedrības veselības aprūpes izdevumu palielināšana palīdzētu uzlabot veselības rezultātus tām mājsaimniecībām, kuras nevar atļauties privāto veselības aprūpi. Tas būtu jāapvieno ar veselības datu pārklājuma uzlabošanu, lai paaugstinātu izdevumu efektivitāti un ārstēšanas kvalitāti.