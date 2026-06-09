Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) rosina prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret bijušo Rēzeknes domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču ("Kopā Latvijai") par iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un prettiesiski pašvaldības vārdā noslēgtu līgumu ar būvfirmu par tukšā Rēzeknes rekreācijas centra projekta turpināšanu.
Tieši SPA centra projekts (SPA centrs joprojām stāv neizmantots) un tā lielās izmaksas Rēzeknes pilsētas domi lielā mērā noveda finanšu grūtībās, kuru risināšanai valsts pašvaldībā sāka finanšu stabilizācijas procesu, kas vēl nav pabeigts. Savukārt Bartaševičs šī projekta dēļ savulaik tika atstādināts no mēra amata.
Kā informēja KNAB, izmeklētāji noskaidrojuši, ka Rēzeknes pašvaldība 2020. gadā sāka īstenot Rēzeknes rekreācijas centra projektu, taču pēc diviem gadiem līgumu ar būvfirmu lauza straujā būvmateriālu un būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma dēļ. Lai nezaudētu projektam piesaistīto Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, pašvaldība izsludināja jaunu iepirkumu atlikušo būvdarbu veikšanai, kura rezultātā projekta izmaksas pieauga par aptuveni 3,4 miljoniem eiro salīdzinājumā ar sākotnēji plānoto finansējumu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka bijušais Rēzeknes pašvaldības priekšsēdētājs apzināti noklusēja no pašvaldības atbildīgajām personām informāciju par projekta faktisko situāciju, tostarp būtisku projekta pabeigšanas izmaksu pieaugumu un citiem svarīgiem apstākļiem, kas varēja ietekmēt lēmuma pieņemšanu par projekta turpmāku īstenošanu.
Neiegūstot nepieciešamos saskaņojumus un nepārliecinoties par projekta pabeigšanai nepieciešamā finansējuma pieejamību, valsts amatpersona vienpersoniski noslēdza līgumu ar būvfirmu par būvdarbu turpināšanu, tādējādi uzņemoties pašvaldības vārdā finansiālās saistības bez tam nepieciešamā tiesiskā un finansiālā pamata, inkriminē KNAB.
Izmeklētāju vērtējumā ar šādu rīcību amatpersona ļaunprātīgi izmantoja savu dienesta stāvokli, kā arī neievēroja likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" aizliegumu un vairāku citu normatīvo aktu prasības.
Valsts amatpersonas darbību rezultātā pašvaldībai radītas smagas sekas, tostarp veicināts budžeta deficīts, kas cēloņsakarīgi noveda pie pašvaldības nespējas autonomi un pilnvērtīgi nodrošināt tai noteikto funkciju un uzņemto saistību izpildi. Tāpat pašvaldībai nodarīts mantiskais zaudējums ne mazāk kā 48 219 eiro apmērā, vērtē KNAB.
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