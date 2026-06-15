PSKUS valdes locekle: Rīgā trūkst vēl vienas neatliekamās palīdzības slimnīcas

Rīgā trūkst vai nu vēl vienas neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas, vai arī kādas slimnīcas, kur palīdzēt pacientiem, kuriem nav nepieciešami augstākā līmeņa medicīnas pakalpojumi, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" norādīja Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) valdes locekle Dace Žentiņa.
Komentējot aizvadītajā nedēļā notikušo rindu veidošanos pie PSKUS Neatliekamās medicīnas centra, Žentiņa atzina, ka no vienas puses tā bija neveiksmīga apstākļu sakritība, jo bija liels pacientu pieplūdums. Līdz ar to iestājās situācija, kad personāls vairs nespēja tikt galā ar saviem resursiem un arī ar slimnīcas gultasvietu resursiem.
Tomēr šī problēma nav attiecināma tikai uz vienas konkrētas slimnīcas Neatliekamās medicīnas centru, viņa pauda. "Šeit ir arī dažādi sistēmiski risināmi jautājumi," uzsvēra Žentiņa, norādot, ka tie būtu jārisina sadarbībā ar abām universitātes slimnīcām, Veselības ministriju, Rīgas pašvaldību un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD).
Ir jāsaprot, ka abās universitātes slimnīcās gultu kapacitāte ir diezgan ierobežota, uzsvēra PSKUS valdes locekle. Viņa skaidroja, ka abas slimnīcas "ir spiestas tikt galā" ne tikai ar dažādiem ļoti augsta līmeņa pakalpojumiem, bet arī ar neatliekamo palīdzību visā Rīgā un Pierīgā.
"Tas nav noslēpums un sen jau ir runāts par to, ka Rīgā trūkst vai nu kādas neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas vai arī kādas slimnīcas, kas varētu sniegt pakalpojumus pacientiem, kuriem šie augstākā līmeņa medicīnas pakalpojumi nav nepieciešami. Un šādas slimnīcas vai šādas gultu kapacitātes mums ārkārtīgi pietrūkst. Līdz ar to slimnīcās veidojas sastrēgumi," viņa skaidroja.
Pēc viņas teiktā,
par to tiek runāts un risinājumi tiek meklēti, bet, cik tālu sarunas ir nonākušas, viņai nav zināms.
Runājot par slimnīcas gatavību lielām krīzes situācijām, Žentiņa atgādināja Covid-19 pandēmijas laiku, kad slimnīca veiksmīgi tika galā ar pacientu pieplūdumu. Tomēr viņa uzsvēra, ka tādā gadījumā slimnīca darbojas pēc pavisam citiem mehānismiem. "Ja iestāsies krīzes situācija, mēs esam gatavi atbrīvot slimnīcu pietiekami īsā laikā, lai sniegtu palīdzību pacientiem, kuriem tā nepieciešama daudz akūtāk krīzes vai kāda nevēlama notikuma rezultātā," viņa teica, aicinot nejaukt šīs divas situācijas.
Savukārt Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (P) raidījumā sprieda, ka problēmas ar hronisko slimnieku gultām sākās brīdī, kad 2009. gadā Veselības ministrija likvidēja Rīgas 1. slimnīcu, kas patlaban darbojas kā ambulatorā poliklīnika.
Viņš teica, ka šonedēļ notiks Veselības aprūpes koordinācijas padomes sēde, kurā varētu pārrunāt arī šos jautājumus. "Atgādināšu, ka veselības aprūpes pieejamība no finansējuma viedokļa ir atkarīga no valsts," uzsvēra Rīgas mērs, piebilstot, ka gadījumā, ja būs pieejams finansējums, arī privātais sektors būs atvērts sadarbībai.