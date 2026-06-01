Latvijas hokeja talants Alberts Šmits Nacionālajā hokeja līgā (NHL) nav aizvadījis nevienu spēli, taču jau ticis pie pirmās balvas un klātienē izbaudījis Stenlija kausa izcīņas fināla atmosfēru.
Pavisam drīz Šmits tiks izraudzīts NHL draftā, kas šogad 26. un 27. jūnijā notiks Bufalo. Nav šaubu, ka viņš kļūs par visaugstāk izraudzīto latvieti NHL drafta vēsturē, pārtrumpojot Zemgu Girgensonu, kuru 2012. gadā Bufalo "Sabres" paņēma ar 14. numuru. Viņdien NHL paziņoja, ka Šmitam piešķirta Edvarda Džona Makgvaira vārdā nosauktā balva. Pie tās tiek drafta kandidāts, kurš visspilgtāk iemieso tiekšanos pēc izcilības, demonstrējot stipru raksturu, sacensību garu un atlētiskumu. Patīkams novērtējums un atzinība!
Pēc pasaules čempionāta Cīrihē 18 gadus vecais aizsargs atkal krāmēja ceļasomas, un jau labu brīdi viņš ir Ziemeļamerikā. Tur notika jauno talantu nometne, kurā bez intervijām ar NHL klubu pārstāvjiem bija arī fiziskās sagatavotības testi. Tajos vairāk izcēlās cits latvietis – Rūdolfs Bērzkalns vairākos vingrinājumos bija starp 25 labākajiem. Šmita rādītāji pieticīgāki, tomēr jāņem vērā, ka viņš testus aizvadīja uz noguruma fona pēc pasaules čempionāta, kamēr citi vienaudži tiem varēja gatavoties mērķtiecīgāk.
Rūjienietim tomēr tiek milzu uzmanība gan no masu medijiem, gan arī no līgas vadības, jo viņš bija starp pieciem jaunajiem talantiem, kuri tika aizvesti uz Lasvegasu, lai apmeklētu Stenlija kausa izcīņas fināla ceturto spēli starp vietējo "Golden Knights" un Karolīnas "Hurricanes". Tā ir NHL tradīcija kopš 1993. gada, lai labākie jaunie hokejisti varētu ielūkoties NHL aizkulisēs un uzzināt, kas viņus varētu sagaidīt ne tik tālā nākotnē. Vizīte paredz ne tikai pašas spēles skatīšanos, bet arī komandu ģērbtuvju apmeklējumu dienu pirms mača, tikšanos ar treneriem un hokejistiem. Topošajiem NHL hokejistiem izdošanos šoreiz vēlējuši tādi vīri kā Marks Stouns, Mičs Mārners, Džeks Aikels, Sets Džārviss, Džordans Stāls un Teilors Hols, praktiski abu komandu lielākās zvaigznes.
Finālsērijas ceturtā spēle, tāpat kā pirmās trīs, nelika vilties, jo abas komandas uguņo uzbrukumā, četros mačos kopā iemetot 33 ripas (pagaidām tas ir trešais rezultatīvākais fināls NHL vēsturē). Karolīna izcīnīja panākumu ar 5:3 un sērijā līdz četrām uzvarām panāca izlīdzinājumu 2:2. Piektā spēle naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika "Hurricanes" mājvietā Reilijā.
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