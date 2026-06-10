2026. gada 13. jūnijā plkst. 17.30 Latvijas Leļļu teātra pagalmā notiks muzikālās apvienības "BikiGRUPA" jaunā albuma "BikiDZIESMAS 2" prezentācijas koncerts. Tajā ģimenes ar bērniem aicinātas kopā dziedāt, klausīties un iepazīt jaunas dziesmas, kas tapušas, iedvesmojoties no latviešu dzejas. Ieeja koncertā būs bez maksas.
"BikiGRUPA" laidusi klajā jau otro studijas albumu bērniem un vecākiem "BikiDZIESMAS 2", kurā ieskaņotas desmit jaunas grupas radītas dziesmas ar latviešu dzejnieku vārdiem. Albumā skan Māra Čaklā, Friča Bārdas, Ilmāra Šlāpina un Ineses Zanderes dzeja, kā arī iekļauti trīs Ineses Zanderes dzejoļi autores lasījumā.
Turpinot pirmajā albumā "BikiDZIESMAS" aizsākto tradīciju, arī jaunais albums tapis, iedvesmojoties no bērnu dzejas bilžu grāmatu sērijas "BIKIBUKS", kurā apkopoti vairāk nekā simt latviešu autoru dzejoļi bērniem.
"BikiGRUPA" ir piecu jaunu mūziķu apvienība, kurā muzicē Patriks Stepe, Matīss Circenis, Agnese Malnača, Marta Smilga un Mārtiņš Kokars. Grupa radusies 2022. gadā izdevniecības "Liels un mazs" paspārnē, dzejas bilžu grāmatu sērijas "BIKIBUKS" iedvesmota. Kā saka paši grupas dalībnieki, viņu mērķis ir radīt nevis bērnišķīgu mūziku, bet mūziku bērniem un vecākiem, kas palīdz iepazīt mūzikas, dzejas un mākslas pasauli jaunās krāsās un skaņās.
Prezentācijas koncertā 13. jūnijā Latvijas Leļļu teātra pagalmā būs iespēja dzirdēt visas jaunajā albumā iekļautās dziesmas, kā arī satikt pašus mūziķus īpašā vasaras vakara koncertā ģimenēm.
Albuma izdošanu un koncertu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Leļļu teātris un izdevniecība "Liels un mazs".
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