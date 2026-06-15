Sestdien, 13. jūnijā, Rīgā, "Wondersalā", norisinājās ikgadējais "Holi" festivāls, pulcējot apmeklētājus, lai kopīgi ieskandinātu vasaru un baudītu daudzveidīgu izklaides programmu.
Festivāla apmeklētājiem visas dienas garumā bija pieejamas dažādas aktivitātes un muzikāli priekšnesumi. Uz trim skatuvēm uzstājās gan Latvijas mākslinieki, gan ārvalstu viesi, piedāvājot elektroniskās deju mūzikas ritmus un dzīvos priekšnesumus.
Pasākumā uzstājās Latvijas mūziķi Prusax, Patrisha, Galeniex, Stirna, Sofia Avoli, Paula Dundere un Maija Rozīte, kā arī īpašie viesi — zviedru folka un tehno duets "Dyur". Par muzikālo programmu rūpējās arī dīdžeji no Latvijas, Nīderlandes, Dānijas, Zviedrijas, Ibicas un Londonas.
Viena no festivāla tradīcijām bija krāsu salūts, kas norisinājās ik stundu, radot krāšņu atmosfēru pasākuma teritorijā. Apmeklētājiem bija iespēja piedalīties arī putu ballītē, baudīt deju priekšnesumus, iegūt hennas tetovējumus un sejas apgleznojumus, kā arī iesaistīties sporta un mākslas aktivitātēs.
"Holi" festivāls Latvijā gadu gaitā kļuvis par iecienītu vasaras sākuma pasākumu, pulcējot dažāda vecuma apmeklētājus un piedāvājot iespēju svinēt kopābūšanu un vasaras sākumu krāsainā un muzikālā gaisotnē.
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