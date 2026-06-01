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Kondicionieri dzīvoklim vai privātmājai: praktisks ceļvedis dzesēšanas risinājumu izvēlē

Apmaksāts saturs / Latvijas Mediji
2026. gada 11. jūnijs, 00:00
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2026. gada 11. jūnijs, 00:00
Foto: Freepik.com

Mūsdienīgas klimata kontroles sistēmas ir kļuvušas par nozīmīgu mājokļa labiekārtošanas sastāvdaļu, nodrošinot patīkamu mikroklimatu un optimālu gaisa temperatūru jebkuros laikapstākļos. Efektīva gaisa dzesēšana karstajās vasaras dienās ne tikai garantē augstu ikdienas komfortu, bet arī sniedz būtisku atbalstu mājokļa kopējās energoefektivitātes uzturēšanai. Jaunākās paaudzes iekārtas piedāvā daudzpusīgu funkcionalitāti, kas apvieno dzesēšanu ar gaisa filtrēšanu, mitruma regulēšanu un energoefektīvu sildīšanu, padarot šo tehniku praktiski izmantojamu visa gada garumā.

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Lai gaisa kondicionieris darbotos maksimāli efektīvi, pirms iegādes ir būtiski precīzi salāgot ierīces jaudas parametrus ar telpas platību, logu izvietojumu un ēkas siltumizolācijas rādītājiem. Šajā ceļvedī, sadarbojoties ar Ksenukai ekspertiem, analizēsim un salīdzināsim trīs funkcionālus kondicionieru modeļus – no stacionārām split sistēmām līdz pārvietojamām mobilajām ierīcēm –, palīdzot atrast piemērotāko klimata tehniku katra mājokļa specifikai.

Kādas ir stacionāro un mobilo kondicionieru tehniskās atšķirības?

Dzesēšanas iekārtas izvēle ir atkarīga no mājokļa specifikas, uzstādīšanas ierobežojumiem un nepieciešamās jaudas ilgtermiņa komfortam. Klimata kontroles tehnikas tirgū populārākie risinājumi iedalās divās galvenajās kategorijās: stacionārajās split sistēmās un mobilajās dzesēšanas ierīcēs. Katram no šiem risinājumiem piemīt noteiktas konstrukcijas un darbības īpašības, kas tieši nosaka to efektivitāti, akustisko komfortu un integrāciju mājokļa interjerā.

Stacionārie split kondicionieri pastāvīgam komfortam

Stacionārās split sistēmas sastāv no diviem atsevišķiem blokiem – telpā montējamā iekštelpu bloka un ēkas ārpusē izvietojamā āra bloka. Šāds konstrukcijas izpildījums ļauj trokšņaināko iekārtas daļu (kompresoru) iznest ārpus dzīvojamās zonas, nodrošinot maksimāli klusu darbību iekštelpās.

Šīs sistēmas kalpo kā ilgtermiņa risinājums, kura montāžai ir nepieciešama profesionāla uzstādīšana, ietverot freona maģistrāļu izbūvi un kondensāta novadīšanas sistēmas izveidi. Daudzas mūsdienīgas split sistēmas darbojas pēc gaiss-gaiss siltumsūkņa principa, kas sniedz iespēju ierīci pilnvērtīgi un saimnieciski izmantot telpu apsildei vēsākos mēnešos.

●       Invertora tehnoloģija un energoefektivitāte: atšķirībā no tradicionālajām on/off sistēmām, viedais invertora kompresors nepārtraukti un plūstoši pielāgo savu darbības ātrumu reālajai dzesēšanas vai sildīšanas nepieciešamībai. Tas novērš straujus strāvas patēriņa lēcienus un uztur stabilu temperatūru.

●       Videi draudzīgs aukstumaģents: iekārtās tiek izmantots jaunākās paaudzes freons R32, kas izceļas ar augstu termodinamisko efektivitāti un būtiski mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi, palīdzot sasniegt augstus sezonālos efektivitātes koeficientus (SEER un SCOP).

●       Gaisa filtrēšana un mikroklimata kontrole: integrētie augsta blīvuma filtri efektīvi attīra telpas gaisu no putekļiem un alergēniem, savukārt pašattīrīšanās funkcija novērš mitruma uzkrāšanos un pelējuma risku iekštelpu blokā.

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●       Viedā attālinātā vadība: iebūvētais Wi-Fi modulis sniedz iespēju pilnībā kontrolēt ierīces darbības režīmus un attālināti iestatīt vēlamo temperatūru caur viedtālruni vēl pirms atgriešanās mājās.

Gaisa kondicionieris Gree Pular, 3.2 kW / 3.4 kW

Foto: Ksenukai.lv

Šī stacionārā split sistēma ir energoefektīvs risinājums pastāvīgam mikroklimata komfortam vidēja izmēra telpās līdz 35 m². Iekārta darbojas uz videi draudzīgā R32 aukstumaģenta bāzes un izmanto jaunākās paaudzes tehnoloģijas klusai un saimnieciskai gaisa temperatūras regulēšanai.

●       Inovatīvā G10 Inverter sistēma: zemas frekvences veiktspējas dzinējs nodrošina minimālu elektroenerģijas patēriņu un sevišķi klusu darbību ikdienā.

●       Integrēts Wi-Fi modulis: sniedz iespēju pilnvērtīgi pārvaldīt iekārtas režīmus un iestatīt nepieciešamo temperatūru attālināti ar viedtālruņa palīdzību.

●       Inteliģentā I Feel funkcija: iebūvētais sensors mēra temperatūru vadības pults atrašanās vietā, nodrošinot precīzu dzesēšanu vai apsildi tieši lietotāja zonā.

●       Ekonomiskais režīms un kopšana: automātiskā tīrīšana novērš mitruma uzkrāšanos blokā, bet +8°C funkcija pasargā īpašumu no sasalšanas ilgstošas prombūtnes laikā.

Gaisa kondicionieris Gree Pular, 4.6 kW / 5.2 kW

Foto: Ksenukai.lv

Šis paaugstinātas jaudas sienas kondicionieris ar 5200 W kopējo elektrisko jaudu ir īpaši izstrādāts atvērta plānojuma zonām un plašām telpām, kur nepieciešama ātra un apjomīga gaisa dzesēšana. Modelis izceļas ar izciliem sezonālās energoefektivitātes rādītājiem – A++ klasi dzesēšanā (SEER 6.6) un A+++ klasi apkures režīmā (SCOP 5.1).

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●       Iespaidīga gaisa plūsmas produktivitāte: jaudīgais dzinējs stundā spēj apstrādāt līdz 910 kubikmetriem gaisa, garantējot vienmērīgu gaisa sadali lielās platībās.

●       Universāla darbība visās sezonās: iekārta stabili un droši funkcionē plašā āra temperatūras amplitūdā no -15°C līdz +24°C, kalpojot arī kā pilnvērtīgs siltumsūknis.

●       Zems trokšņa līmenis: neraugoties uz augsto 4.6 kW dzesēšanas jaudu, iekštelpas bloks spēj darboties akustiskajā diapazonā no 28 līdz 42 dB.

●       Viedā klimata kontrole: modelis ietver integrētu Wi-Fi moduli attālinātai vadībai, I Feel sensoru zonālajam komfortam un automātiskās pašattīrīšanās sistēmu.

Mobilie kondicionieri elastīgai un tūlītējai lietošanai

Mobilie kondicionieri ir kompaktas, pārnēsājamas dzesēšanas ierīces, kurām nav nepieciešama stacionāra būvniecības montāža vai āra bloka uzstādīšana pie ēkas fasādes. Tas padara šo tehniku par ideālu izvēli īrētiem dzīvokļiem, vēsturiskām ēkām vai telpām, kur pastāv arhitektoniski un juridiski ierobežojumi split sistēmu ierīkošanai. Ierīces darbības pamatā ir karstā gaisa izvadīšana ārpus telpas caur speciālu gofrētu cauruli, ko parasti fiksē loga spraugā vai ventilācijas šahtā, izmantojot blīvējošos auduma elementus.

●       Maksimāla mobilitāte ikdienā: iekārtas korpusā integrētie ritentiņi un parocīgie rokturi ļauj ierīci viegli pārvietot no vienas istabas uz otru, nodrošinot dzesēšanu tieši tur, kur tas attiecīgajā brīdī ir visvairāk nepieciešams.

●       Tūlītēja gatavība darbam: mobilā klimata tehnika ir gatava ekspluatācijai uzreiz pēc izsaiņošanas un neprasa dārgus uzstādīšanas darbus vai saskaņošanu.

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●       Kompakts "viss vienā" korpuss: tā kā gan dzesēšanas kompresors, gan ventilators atrodas vienotā iekštelpas blokā, šo ierīču akustiskais trokšņu līmenis ir augstāks nekā split sistēmām, kas ir svarīgs faktors, plānojot novietojumu guļamistabās.

●       Praktisks risinājums karstuma viļņu pārvarēšanai: lai gan izplūdes caurules siltuma atdeves dēļ to vispārējā efektivitāte ir nedaudz zemāka nekā stacionārajām sistēmām, tie kalpo kā efektīvs, finansiāli pieejams un tūlītējs glābiņš intensīvākajā vasaras karstumā.

Mobilais gaisa kondicionieris Standart YPF1-07C, 785 W

Foto: Ksenukai.lv

Šis portatīvais A klases energoefektivitātes kondicionieris ir gatavs tūlītējam darbam bez sarežģītiem montāžas darbiem un ir optimāli piemērots telpām ar platību no 12 līdz 15 m². Ierīce kalpo kā parocīgs risinājums mājokļiem, kur pastāv ēkas fasādes urbšanas ierobežojumi.

●       Trīs funkcijas vienā korpusā: mobilā iekārta nodrošina efektīvu telpas dzesēšanu (7000 Btu/h), nepārtrauktu vēdināšanu un jaudīgu gaisa žāvēšanu.

●       Augsta mitruma savākšanas jauda: elektroniski vadāmā sistēma spēj diennaktī savākt līdz 16,8 litriem liekā mitruma, pasargājot telpas no pelējuma riskiem.

●       Lieliska gaisa produktivitāte: divi pūšanas ātruma režīmi nodrošina līdz pat 290 kubikmetru gaisa apstrādi stundā, ātri normalizējot mikroklimatu.

●       Ergonomisks dizains un vadība: kompaktais korpuss ar ritentiņiem ir viegli pārvietojams, un vadības paneli ar displeju papildina parocīga tālvadības pults un taimeris.

Plašs gaisa kondicionieru klāsts no vadošajiem ražotājiem Ksenukai

Ksenukai plašais un sertificētais gaisa kondicionieru sortiments sniedz iespēju ikvienam interesentam ātri atrast savam budžetam un tehniskajām prasībām atbilstošāko modeli. Lai nodrošinātu maksimāli operatīvu un izdevīgu iepirkšanos, interneta veikals www.ksenukai.lv piedāvā ērtu platformu, kurā var acumirklī salīdzināt vadošo zīmolu specifikācijas un dažu minūšu laikā noformēt pasūtījumu. Tiešsaistes pirkumu sistēma garantē pilnu servisu un nodrošina drošu, ātru un uzticamu izvēlētā kondicioniera piegādi tieši līdz mājokļa durvīm visā Latvijā. 

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