Brīvdienās no plkst. 9 līdz 12 radio "Star FM" mierīgāku un nesteidzīgāku gaisotni nodrošina raidījums "Brīvdienas". Viens no vadītāju pāriem ir Ieva Janiševa un Artūrs Mednis, kurš ir ilgus gadus tiecies kļūt par ētera personību, un viņa sapnis ir piepildījies radio "Star FM". Artūrs ir zināms arī kā ilggadējs kāzu un pasākumu vadītājs, kā arī darbojas improvizācijas teātrī. Sarunā par ceļu uz radio, kāzu vadīšanu, darba neparedzamību, radio kurioziem un brīvdienu ēteru.
Iepriekš vienā no intervijām tava "Star FM" "Brīvdienu" kolēģe Ieva Janiševa minēja, ka viņai ceļš uz radio ir bijis visai straujš, taču tev tas prasījis vairākus gadus. Varbūt vari pastāstīt, kā nonāci līdz savam sapņa piepildījumam?
Artūrs Mednis: Atšķirībā no Ievas Janiševas man ceļš uz radio ēteru prasīja aptuveni 10 gadus. Nebija jau arī tā, ka katru dienu klauvēju pie visām durvīm. Teiktu, ka tas vienkārši viļņveidīgi visu laiku gāja uz priekšu. Arī brīžos, kad katru dienu nerakstīju e-pastus, šī ideja par darbu radio tāpat virmoja manā prātā. Tas bija viens no maniem mērķiem, ko gribēju savā dzīvē piepildīt. Kad sāku dzīvot Rīgā, tad katru dienu braucu stundu ar autobusu. Man bija apnikušas tās dziesmas, kas man bija telefonā, turklāt toreiz internets nebija tik pieejams kā tagad. Sāku klausīties "eradio". Ar aizrautību klausījos visas radiostacijas, kas raida latviešu valodā. Reizēm pat to darīju visu dienu, arī darbā. Tas nonāca tik tālu, ka zināju visus radio DJ, zināju visus iespējamos konkursus, raidījumus. Biju izpētījis visu līdz pēdējam. Tas noteikti nebija piespiedu kārtā, jo nāca ļoti dabiski. Reizēm arī neklausījos tās radiostacijas, kas man patīk, bet klausījos, lai iepazītu dažādus radio. Reizēm arī piedalījos radio konkursos un laimēju balvas. Vienreiz laimēju biļetes uz improvizācijas teātri, kas beigās raisīja manī vēlmi pašam piedalīties improvizācijas teātrī. Interese par radio pavēra man ceļu pasākumu vadīšanā. Man pat nebija nojautas, ka varētu nokļūt radio ēterā. Nejauši uzgāju platformā "Facebook" radio DJ kursu reklāmu. Mani pieņēma šajos kursos, es varēju iepazīties ar daudzām Latvijas radio personībām. Toreiz man darbs radio likās neiedomājams. Necenšos glaimot, bet arī toreiz mana mīļākā radiostacija bija "Star FM". Pēc kursu absolvēšanas saņēmu atestātu, kas man vēl aizvien ir pie sienas. Vitāls Germans mani uzaicināja uz "Star FM". Kādu laiku bija jāaizvieto radio DJ "Capital FM", tā man bija pirmā radio pieredze. Strādāju kādu brīdi par ziņu diktoru, jo biju aizvietotājs. Bija darbinieks, kuram bieži sanāca kavēt, bet man tas nāca par labu. Biju priecīgs pat vienkārši lasīt ziņas. Mani interesēja "atkost" principu, kā ziņas pasniegt saprotami un interesanti.
Vai ir atšķirība vadīt darba dienu ēteru un kā brīvdienu ēteru?