Šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigznes Jesica un Juris Zundovski ir nonākuši attiecību strupceļā, tāpēc krīzes risināšanai izvēlējušies piesaistīt psihoterapeiti Ainu Poišu. Kamēr Jesica ir pārliecināta, ka strīdu sakne meklējama partnera interpretācijā un reakcijās, Juris kā galveno nesaskaņu cēloni min sievas paradumu sarunāties paaugstinātā tonī.
Pēc Jura teiktā, produktīvs dialogs mājās nav iespējams, jo viņam vienkārši netiek dota iespēja izteikties. Tikšanās laikā ar speciālisti iniciatīvu pārņem Jesica, izceļot savienības pozitīvās šķautnes. "Uzskatu, ka mūsu komunikācija ir pilna ar smiekliem. Mēs esam kā labākie draugi viens otram, bet ir maza niansīte, kas izvēršas kā tāda liela liesma. Būtībā tas ir vienīgais, kas met mums sprunguļus riteņos. Es ļoti vēlējos, lai notiktu šī saruna, jo saprotu, ka mammām un draudzenēm vienmēr būs viedoklis, bet tas nebūs objektīvs," skaidro Jesica.
Viņa pauž cerību, ka tieši neitrāls eksperta vērtējums palīdzēs pārim izkļūt no ieilgušā konflikta. Tāpat sieviete neslēpj – atbildība par situāciju jāuzņemas abiem, tomēr viņas motivācija saglabāt laulību ir spēcīga. "Es tiešām viņu ļoti mīlu un gribu, lai dzīvojam saticīgi visu laiku. Lai gan saka, ka attiecības bez strīdiem nevar būt, es tomēr gribētu šo jautājumu risināt, jo negribu viņam darīt pāri, negribu, lai viņam sāp. Gribas vienkārši mīļi dzīvot," atklāti saka Jesica.
Viņas redzējumā ideālais scenārijs būtu Jura spēja mierīgāk uztvert viņas jūtu uzplūdus, uzsverot, ka harmonijas pamatā ir vīra gatavība sadzīvot ar viņas temperamentu. Atbildot uz Ainas Poišas provokatīvo jautājumu, vai viņu attiecības ir duets, vai tomēr viņa dzied kā soliste, Jesica atbild: “Es vienmēr esmu soliste!”
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