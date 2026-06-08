Elektroniskās identifikācijas un parakstīšanās rīka "Smart-ID" konti, kas izveidoti no 2019. līdz 2022. gadam ar konkrētajām elektroniskās identifikācijas kartēm (eID), arī turpmāk darbosies bez izmaiņām, informēja "Smart-ID" izstrādātājs "SK ID Solutions".
Uzņēmumā norāda, ka šogad 9. decembrī eID kartēm, kas izdotas Latvijā laikā no 2019. līdz 2022. gadam, var potenciāli tikt ierobežota iespēja atjaunot kvalificētā elektroniskā paraksta sertifikātus. Tas var skart aptuveni 400 000 eID karšu lietotāju. Savukārt "Smart-ID" konti, kas izveidoti šajā laika posmā ar konkrētajām eID kartēm, arī turpmāk darbosies bez izmaiņām, to lietotājiem nav jāveic nekādas papildu darbības.
Līdz 9. decembrim ar šīm eID kartēm var atvērt arī jaunus "Smart-ID" kontus, un to funkcionalitāte saglabāsies.
Uzņēmumā atzīmē, ka "Smart-ID" Latvijā izmanto 1,2 miljoni iedzīvotāju, kas katru dienu veic gandrīz vienu miljonu darījumu, tostarp pieslēgšanos e-pakalpojumiem, maksājumu apstiprināšanu, dokumentu parakstīšanu un citas darbības tiešsaistē. Tā kā "Smart-ID" kontu izveidē eID kartes loma ir saistīta ar personas identitātes apliecināšanu, bet eID ierobežošanu rada karšu mikroshēmu sertifikācijas termiņi, šī situācija neietekmē "Smart-ID" darbību, esošos kontus vai lietotāju iespējas autentificēties un izmantot digitālos pakalpojumus.
"SK ID Solutions" nesen ir saņēmis "eIDAS 2.0" sertifikāciju Eiropas Savienībā (ES), kas apliecina, ka "Smart-ID" pamatā esošā infrastruktūra un tās pārvaldības procesi atbilst jaunākajām ES prasībām kvalificētiem uzticamības pakalpojumiem. Lietotājiem un pakalpojumu sniedzējiem tas nozīmē, ka "Smart-ID" ir juridiski uzticams un ir radīts uzticams pamats tā turpmākai izmantošanai Eiropas digitālās identitātes un elektroniskās parakstīšanās vidē.
Uzņēmumā atzīmē, ka izmaiņas un neskaidrības digitālajā infrastruktūrā var radīt labvēlīgu augsni krāpniekiem un pikšķerētājiem, proti, paaugstinās krāpniecības riski.
"SK ID Solutions" Latvijas filiāles vadītāja Ludmila Bērica norāda, ka jebkādi aicinājumi steidzami atjaunot "Smart-ID" kontu, ievadīt paroles vai personas datus ārpus oficiālajām lietotnēm vai internetbankas vides var būt krāpniecības mēģinājumi. Iedzīvotājiem rūpīgi jāpārbauda informācijas avoti un jāseko tikai oficiālai komunikācijai.
Vienlaikus Bērica uzsver, ka "Smart-ID" nekad nelūgs telefonsarunās vai īsziņās atjaunot lietotni vai veikt citas darbības, sekojot saitēm vai izpaužot savus personiskos datus.
Uzņēmums sazinās ar oficiālu e-pastu tikai gadījumos, kad tuvojas "Smart-ID" sertifikāta derīguma beigas, aicinot lietotājus tos atjaunot.
Ar lielu daļu eID karšu no 9. decembra potenciāli vairs nevarēs veikt e-parakstus.
Pārmaiņas ietekmēs eID kartes, kas izsniegtas laikā no 2019. gada 2. septembra līdz 2026. gada 30. janvārim, kurās izmantota noteikta tehnoloģiskā komponente e-paraksta nodrošināšanai.
Pēc Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) sniegtās informācijas, pēc 9. decembra izmaiņas var skart vairāk nekā 346 000 eID karšu, kurās ir mikroshēmas versija "Cosmo 8.1".
Izmaiņas saistītas ar sertifikācijas procesu, kuru veic Francijas nacionālā uzraudzības iestāde.
"eID karte Latvijā ir derīga desmit gadus — tās elektroniskajai komponentei tas ir salīdzinoši ilgs periods, kura laikā var rasties vajadzība pāriet uz jaunākas paaudzes tehnoloģijām. To paredz arī jaunais ES regulējums e-paraksta jomā. Šobrīd strādājam pie juridiskiem un tehniskiem risinājumiem, lai izmaiņu skartās eID kartes lietotāji varētu turpināt parakstīt dokumentus Latvijā, un paralēli sadarbības partneri gatavo tehnoloģiskos priekšlikumus, lai e-paraksts eID kartē darbotos ērti un droši neatkarīgi no tehnoloģiju attīstības arī ilgtermiņā," klāsta Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols.
VARAM sola, ka tiks ieviesti tehnoloģiski un juridiski pasākumi, lai nodrošinātu, ka arī to eID karšu lietotāji, kuras var skart izmaiņas, varētu elektroniski parakstīt dokumentus pilnā vai daļējā funkcionalitātē. Iespējamo ilgtermiņa papildus risinājumu izvērtējums tikšot veikts jūnija laikā.
Igaunijas "SK ID Solutions" filiāle Latvijā reģistrēta 2019. gadā. "SK ID Solutions" akcionāri ir "SEB banka", "Swedbank" un "Telia Eesti".
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