88 gadu vecumā mūžībā devies britu mākslinieks Deivids Hoknijs (David Hockney) – viena no nozīmīgākajām un ietekmīgākajām personībām 20. un 21. gadsimta mākslā. Kā paziņojusi viņa pārstāve Ērika Boltone, mākslinieks 11. jūnijā mierīgi aizgājis mūžībā savās mājās, nepilnu mēnesi pirms 89. dzimšanas dienas.
"Davida Hoknija paliekošais mantojums atspoguļo viņa dzīvesprieku, izcilo humora izjūtu, dāsnumu un neizsīkstošo zinātkāri, ko raksturoja viņa iecienītā frāze Love Life," teikts ģimenes paziņojumā.
1937. gada 9. jūlijā Bredfordā dzimušais Hoknijs kļuva par vienu no spilgtākajiem britu popārta pārstāvjiem. Viņš studēja Bredfordas Mākslas skolā, vēlāk Londonas Karaliskajā mākslas koledžā, kuru 1962. gadā absolvēja ar zelta medaļu un drīz vien kļuva par vienu no jaunās britu mākslinieku paaudzes līderiem.
Pasaules slavu Hoknijam atnesa gleznas "A Bigger Splash", "The Splash", "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)", "Mr and Mrs Clark and Percy" un "My Parents". Īpašu vietu viņa daiļradē ieņēma Kalifornijas dzīvesveida un peldbaseinu ainas, kas tapušas pēc pārcelšanās uz Losandželosu.
Septiņu gadu desmitu ilgajā karjerā Hoknijs nepārtraukti eksperimentēja ar jaunām izteiksmes formām. Viņš darbojās glezniecībā, grafikā, fotogrāfijā, scenogrāfijā un vitrāžu mākslā, kā arī bija viens no pirmajiem pasaulslavenajiem māksliniekiem, kurš pilnvērtīgi izmantoja digitālās tehnoloģijas, radot darbus ar datoru, iPhone un iPad. No 2007. gada digitālā māksla kļuva par neatņemamu viņa radošā procesa daļu.
Atgriežoties dzimtajā Jorkšīrā 21. gadsimta sākumā, Hoknijs radīja vairākus no saviem vērienīgākajiem ainavu cikliem, tostarp slaveno sēriju "The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire".
2017. gadā pēc Vestminsteras abatijas dekāna uzaicinājuma viņš radīja vitrāžu "Queen’s Window", kas veltīta karalienei Elizabetei II un tika atklāta 2018. gadā. Par ieguldījumu kultūrā Hoknijs saņēmis vairākus augstus apbalvojumus, tostarp 1997. gadā iecelts par Goda biedru ordenī (Order of the Companions of Honour), bet 2012. gadā – prestižajā Nopelnu ordenī (Order of Merit). Šogad viņš kļuva arī par vienu no retajiem ārvalstniekiem, kam piešķirta Francijas Goda leģiona virsnieka pakāpe.
Mākslinieks bija pazīstams arī ar savu neatlaidīgo individualitāti – viņš visu mūžu palika uzticīgs smēķēšanai un publiski iestājās pret smēķēšanas ierobežojumiem.
2025. gadā Parīzes muzejā Fondation Louis Vuitton tika atklāta viņa līdz šim lielākā retrospektīvā izstāde "David Hockney 25", kurā bija apskatāmi 456 darbi, aptverot gandrīz visu viņa radošo mūžu.
Deivids Hoknijs aiz sevis atstājis ilggadējo dzīvesbiedru Žanu Pjēru Gonsalvešu de Limu, brāļus Filipu un Džonu, kā arī plašu radu saimi. Informācija par piemiņas pasākumiem tiks publiskota vēlāk.
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