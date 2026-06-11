Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai norāvis aptuveni divas trešdaļas jumta, apstiprināja Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe.
Pašvaldība organizē darbiniekus, lai varētu draudzei sniegt palīdzību. Tāpat par notikušo informēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas varētu palīdzēt ar tehniku, lai ēkas jumtu varētu pārklāt ar plēvi.
Dzalbe informēja, ka draudze divus gadus bija vākusi naudu, lai nokrāsotu skārda jumtu, taču tagad dievnamam vajadzēs uzklāt jumtu.
Pagaidām informācijas par citiem postījumiem izpilddirektora rīcībā nebija. Ilūkstē esot spēcīgs vējš un lietus. Vietām kokiem esot nolauzti zari, informēja Dzalbe.
Bebrenes Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca būvēta 1797. gadā.
Jau ziņots, ka pērkona negaiss virzās no dienvidiem uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem. Tuvākajās stundās tas gaidāms Sēlijā, Vidzemē un Latgalē. Negaisa risks saglabājas arī Latvijas centrālajā daļā.
Negaisa laikā Lietuvas austrumos reģistrēta intensīva zibeņošana, īpaši spēcīgas lietusgāzes, postošas vēja brāzmas un krusa.
Lokāli iespējama arī lielgraudu krusa un virpuļviesuļi.