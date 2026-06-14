Vienmēr ir tā, ka pašreiz notiekošais karš, gribam to vai ne, liek atcerēties un salīdzināt to ar iepriekšējiem, un tad visgudri sakām – kara mācība. 

Kā var saukt par mācību to, ja pats galvenais tā arī nav iemācīts, vienīgi ik reizi ir pilnveidoti ieroči, kas spēj nogalināt vēl vairāk ļaužu? Tagad jau ir izgudroti akustiskie ieroči, kas neiroloģiski ietekmē cilvēka gribu šūnu līmenī tā, ka ar mums sāk notikt tā, kā teicis apustulis Pāvils: "Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru." Mēs joprojām tikai minam, kā karš un kara propaganda izmaina cilvēka apziņu tā, it kā viņu būtu apsēdis nelabais.

Dārzu kopēji pazīst nezāli tīruma tīteni, kura saknes iet četru metru dziļumā

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