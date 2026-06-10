Nacionālie bruņotie spēki (NBS) patlaban vērtē, kādus risinājumus ieviest pretdronu spēju integrēšanai kājnieku kaujas mašīnās "Hunter" (Ascod), atklāja Aizsardzības ministrijā un Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS).
Spānijas uzņēmuma "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" piedāvātie risinājumi pretdronu spēju integrēšanai kājnieku kaujas mašīnās ir iesniegti izvērtēšanai NBS.
Pasūtījuma izpildes termiņu un finansējuma apjomu noteiks izvēlētais risinājums. Tā kā uz "Ascod" platformas bāzes radītās kājnieku kaujas mašīnas Latvijas versijas "Hunter" līgums pašlaik neparedz pretdronu spēju integrēšanu, izvēlētā risinājuma ieviešanai būs nepieciešams grozīt līgumu, norādīja aizsardzības resorā.
Pagājušā gada janvārī Aizsardzības ministrija parakstīja līgumu ar Spānijas uzņēmumu "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" par 42 kājnieku kaujas mašīnu iegādi Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, paredzot vietējās industrijas iesaisti vismaz 30% apjomā pasūtījuma izpildē. Tā paša gada jūnijā Aizsardzības ministrija veica vēl papildus 42 kājnieku kaujas mašīnu pasūtījumu.
Atbilstoši projektam bruņotajiem spēkiem tiks piegādātas un ekspluatācijā ieviestas kopā 84 Spānijas uzņēmuma "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" kājnieku kaujas mašīnas "Ascod". Pirmā kājinieku kaujas mašīna jau ir piegādāta "Patria Latvia" ražotnē, lai veiktu gala montāžas darbus.
Kājnieku kaujas mašīnu ieviešanas projekta mērķis ir kājnieku kaujas mašīnu iegāde un ieviešana Nacionālo bruņoto spēku mobilitātes un uguns jaudas palielināšanai. NATO spēju attīstības mērķu ietvaros kājnieku kaujas mašīnu spēja tiek izvirzīta kā viena no prioritātēm, un to ieviešana Latvijā atbalstīs arī NATO spēju mērķu izpildi. Projekta īstenošanas laiks ir no 2025. līdz 2029. gadam.
Kājnieku kaujas mašīnu komplektācijā ietilpst NATO standarta ceturtā līmeņa bruņas, automātiskais lielgabals, prettanku ieroči, ložmetējs un citas modernas tehnoloģijas, kas ļaus karavīriem pārredzēt kaujas lauku. Kaujas mašīnas "Hunter" apkalpē ir trīs karavīri, un tā spēj nodrošināt sešu karavīru pārvietošanu un desantēšanos pilnā kaujas ekipējumā.
2025. gada septembrī tika parakstīts arī "Hunter" kājnieku kaujas mašīnu uzturēšanas apakšlīgums, kas cita starpā paredz pastiprinātu vietējās industrijas iesaisti piegāžu drošības veicināšanai. Uzturēšanas līgums noslēgts uz 13 gadiem — līdz 2037. gada 31. decembrim.
Papildu kājnieku kaujas mašīnu iegāde izmaksās 387 miljonus eiro, bet sākotnējais pasūtījums izmaksās 373 miljonus eiro.
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