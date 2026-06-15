Grupa "Idille" vasaras pirmajās dienās izdod savu ilgi gaidīto debijas albumu. Albumā grupa paplašinājusi savus muzikālos apvāršņus kā kolektīvs un piedāvā daudz roķīgākas un elektroniskākas mūzikas vēsmas, nekā bijis dzirdams līdz šim izdotajos singlos.
Grupas vokālists Gunārs Gaumigs stāsta: "Albumā ir dzirdamas gan siltas vasaras plezīra noskaņas, gan tumšas roka emociju izlādes un sapņainas elektroniskās mūzikas vēsmas. Rakstot mūziku, nepieturamies pie kāda konkrēta skanējuma, taču eksperimentējot un baudot dzīvi un mūziku, sekojām līdzi savai iedvesmai. Katrā dziesmā varam atrast iekšējā miera sajūtu, un tādēļ šo albumu nosaucām "Idille"."
Jaunais albums ir lielākoties tapis pašas apvienības studijā. Grupas dalībnieki saviem spēkiem kopīgi producējuši visus ierakstus un ieskaņojuši instrumentālās partijas. Albums iezīmē arī spilgtas radošās sadarbības. Albuma tapšanas procesā kā vārdu līdzautores piedalījušās arī Zelma Jēgere (pazīstama kā repere VIŅA) un mūziķe Kristīne Pāže.
Kā vēstnesis pirms albuma izdošanas šī gada aprīlī izskanēja singls "Vienu dienu". Tās ir pirmās trīs minūtes no albuma vērienīgā noslēguma skaņdarba "Vienu Dienu/Mūžīga mīlestība", kura kopējais garums sasniedz 13 minūtes. Drīzumā gaidāms arī šī skaņdarba videoklips – īsfilma, ko veidojis grupai tuvais un iecienītais režisors Artūrs Zeps. Taču albuma singlā "Punktiņš" sadzirdams neierasts vokāls, uz vienu dziesmu Gunārs savu solista lomu nodevis ģitāristam Ralfam.
Grupas ceļš līdz debijas albumam aizsākās 2024. gada sākumā ar debijas singlu "Neviens", kas guva lielu klausītāju atsaucību. Tam sekoja panākumiem bagātais skaņdarbs "Pāri upei", kas piedzīvoja grandiozu izpildījumu Mežaparka Lielajā estrādē, topot par daļu no dejas eposā "DÜNA".
Apkopojot paveikto, grupa "Idille" sūta lakonisku vēstījumu saviem klausītājiem: "Klausies albumu.. un pēc tam noklausies vēlreiz!"
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